En México, la renovación del pasaporte es un trámite fundamental para poder viajar al extranjero sin contratiempos. La normativa vigente establece ciertos lineamientos para realizar este proceso con anticipación, a fin de evitar retrasos o complicaciones administrativas que puedan afectar a las personas solicitantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite iniciar la renovación cuando el pasaporte aún se encuentra vigente, por lo que se recomienda hacerlo dentro de los últimos meses antes de su vencimiento. Esta medida busca agilizar la atención, facilitar la obtención de citas y reducir la saturación en temporadas de alta demanda. No atender estas recomendaciones puede generar inconvenientes. De hecho, dejar el trámite para el último momento puede traer dificultados para conseguir citas disponibles con las autoridades, lo que afectaría planes de viaje o compromisos internacionales. Para renovar el pasaporte mexicanos, se deben cumplir con los siguientes pasos: Es importante destacar que durante la revisión de documentos es posible que te soliciten requisitos adicionales. Dado que esto depende de cada caso, se recomienda llevar el acta de nacimiento original el día de la cita. Para obtener el pasaporte mexicano, es necesario presentar: El trámite se realiza de manera presencial y la cita debe gestionarse previamente a través del sitio web oficial. Si el pasaporte mexicano ya venció, no podrás viajar al extranjero, ya que la mayoría de los países exige que el documento tenga al menos seis meses de vigencia. En caso de ser nativo, sí puedes ingresar a México con el documento caducado, pero no podrás salir del país con este mismo. Para volver a utilizarlo, es necesario renovarlo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o en un consulado. Además, si el pasaporte venció hace más de 10 años, el trámite deberá realizarse como si fuera una solicitud por primera vez.