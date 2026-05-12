La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, reiteró que ningún restaurante, bar, hotel o negocio en México puede obligar a los consumidores a pagar propina ni incluir cargos automáticos en la cuenta sin autorización. La dependencia del Gobierno de México advirtió que estas prácticas violan la Ley Federal de Protección al Consumidor y pueden derivar en sanciones económicas para los establecimientos que incurran en abusos. La Procuraduría Federal del Consumidor confirmó que el cobro obligatorio de propinas en restaurantes, bares, hoteles y otros establecimientos está prohibido en todo el país. La dependencia recordó que la propina es completamente voluntaria y ningún negocio puede exigirla ni establecer porcentajes fijos en la cuenta sin el consentimiento de los clientes. A través de un comunicado publicado el 10 de mayo de 2026, la institución señaló que algunos comercios continúan agregando cargos automáticos por servicio o sugiriendo montos obligatorios, una práctica que contraviene la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). La dependencia federal también hizo un llamado a las y los consumidores para denunciar cualquier irregularidad relacionada con cobros indebidos. Además, recomendó revisar cuidadosamente las cuentas antes de pagar y conservar los comprobantes, ya que estos documentos son necesarios para presentar una queja formal ante la autoridad. La Profeco explicó que la LFPC prohíbe cualquier práctica comercial abusiva o coercitiva por parte de proveedores de bienes y servicios. De acuerdo con el artículo 10 de la legislación, los negocios no pueden agregar servicios adicionales que no hayan sido aceptados expresamente por el consumidor. “El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales”, indicó la dependencia en su comunicado oficial. Asimismo, recordó que tampoco pueden incluir cargos extra que no hayan sido solicitados o autorizados previamente por las personas consumidoras. La dependencia advirtió que los establecimientos que incumplan la normativa pueden recibir multas económicas cuya cantidad dependerá de la gravedad de la falta, la reincidencia y el daño causado a los consumidores. La Profeco recomendó a los consumidores revisar detalladamente sus cuentas y preguntar de inmediato sobre cualquier cargo sospechoso o no reconocido. También pidió conservar tickets, facturas y comprobantes de pago, ya que son indispensables para iniciar una denuncia formal. “Solicitar y conservar el comprobante de pago es importante, ya que se requiere para cualquier reclamo”, señaló la institución. Además, recordó que todos los establecimientos deben exhibir claramente sus precios con IVA incluido para evitar cobros sorpresa. Las personas que detecten irregularidades pueden presentar denuncias y solicitar orientación a través de los siguientes canales oficiales: La Profeco reiteró que continuará realizando visitas de verificación y vigilancia en establecimientos para garantizar que se respeten los derechos de las y los consumidores en todo el país.