En esta noticia La pelea por el bolsillo

El secreto mejor guardado del retail mexicano habla inglés, reporta en dólares canadienses y cotiza en Toronto. Se llama PesoRama, aunque en las calles opera con una cara más familiar: JOi Dollar Plus, una cadena de tiendas de valor que ha ido ocupando esquinas de alto tráfico en la Ciudad de México y que ya comenzó a cruzar la frontera capitalina.

La compañía presentó sus resultados fiscales 2026, correspondientes al año terminado el 31 de enero, con una postal que explica por qué el formato de bajo precio sigue siendo una de las trincheras más calientes del consumo. Sus ventas crecieron 14%, hasta 26.7 millones de dólares canadienses; la utilidad bruta avanzó 15%, a 9.9 millones; y el margen bruto de producto pasó de 44.5% a 45.6%. El ticket promedio subió 12.8% y las ventas mismas tiendas aumentaron 5.2% en moneda local.

Además de vender más, PesoRama también busca más puntos de venta con la apertura deseis tiendas durante el ejercicio, con lo que amplió su red 24%, y dio un paso simbólico al inaugurar su primera unidad fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en Parque Puebla.

Antes había sumado ubicaciones en Del Valle, Martín Carrera, Agrícola Oriental, Roma Norte y a un kilómetro del Zócalo. Es decir, JOi Dollar Plus apuesta por zonas donde la banqueta recibe sus escaparates y pasillos.

El modelo es sencillo, pero incómodo para muchos jugadores tradicionales: surtido constante, compras pequeñas, categorías de rotación diaria y una promesa de valor en un consumidor que aprendió a hacer rendir cada peso sin renunciar al impulso. Hogar, mascotas, fiesta, temporada, salud y belleza, botanas y confitería conforman el anaquel de una cadena que se presenta como la única true dollar store en México.

La expansión, además, viene fondeada. En el año fiscal y después del cierre, PesoRama levantó 21.8 millones de dólares canadienses en colocaciones de capital sobresuscritas. Y la historia no se detuvo en enero: la empresa reportó 37 tiendas y anticipó llegar a 40 hacia finales de junio, con nuevas unidades en Xochimilco, Valle de Bravo y la ETRAM Azteca, en Ecatepec.

En un mercado obsesionado con los grandes nombres del autoservicio, PesoRama avanza como un animal más silencioso: pequeño formato, capital canadiense y olfato mexicano para la esquina correcta. No es ruido de anaquel; es una señal de hacia dónde se está moviendo el bolsillo mexicano. La pista está abierta.

La pelea por el bolsillo

El segmento en que se mueve JOi Dollar Plus es similar al de otras tiendas de bajo costo que han detonado una especie de fiebre minorista en años recientes. Destaca en la primera línea de ataque Waldo’s, autodefinida como la “Dollar Store más grande de México”, que a la fecha tiene 950 tiendas en todo el país. El duelo en esta pista es por productos de hallazgo o impulso, precios bajos y artículos de temporada.

Otro rival de “bajo costo” es BBB, que se presenta como un modelo ditruptivo de hard discount, aunque de abarrotes. No juegan en la misma liga, pero sí se pelean la cartera de los buscadores de precios bajos.

Otro contendiente de peso es Dollarcity, que recién llegó y que ya tiene 11 tiendas y busca su expansión. Como PesoRama, esta firma también es canadiense y busca posicionarse rápidamente.