El sistema de pensiones en México ingresará a una etapa de revisión estricta. En esta línea, en mayo de este año el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzará sus mecanismos de verificación, por lo que miles de adultos mayores quedarán afuera del apoyo económico. La supervisión del IMSS podría derivar en la suspensión del depósito mensual para miles de beneficiarios que incumplan con los requisitos vigentes o presenten irregularidades administrativas. Con base en la Ley del Seguro Social, el organismo identificó cinco situaciones que podrían provocar la suspensión del pago. Por ello, es importante que pensionados y familiares conozcan los principales riesgos. La medida coincide con la actualización automática de la Pensión Mínima Garantizada, que quedó fijada en 10,636.54 pesos tras el ajuste por inflación avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante este incremento, el IMSS limpiará el padrón para garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con las condiciones legales, mediante cruces de información con el Servicio de Administración Tributaria y el Registro Nacional de Población. A continuación, los cinco errores que pueden provocar la suspensión de la pensión en México. Algunos pensionados bajo la Ley 73 buscan obtener ingresos extra retomando actividades laborales. Sin embargo, el artículo 196 de la Ley del Seguro Social establece que la pensión puede suspenderse si la persona regresa al régimen obligatorio antes de seis meses de haberla obtenido o si vuelve con el mismo patrón. En esos casos, el sistema detecta la duplicidad de ingresos y puede cancelar temporalmente el pago al considerar que ya no existe la condición de cesantía. Aunque en muchos casos ya no se exige comprobación presencial, el IMSS utiliza sistemas de validación biométrica y cruces con RENAPO. Si existen inconsistencias en la CURP, errores en los datos personales o, en el caso de quienes viven en el extranjero, falta de actualización del registro consular, el depósito puede pausarse de manera preventiva. El artículo 133 de la Ley del Seguro Social establece que la pensión por viudez puede extinguirse si la persona beneficiaria contrae matrimonio nuevamente o vive en concubinato. Se reforzará la revisión de actas recientes para detectar estos casos. Si se confirma un nuevo vínculo, se otorga un pago único equivalente a tres años de pensión y se cancela el beneficio de forma definitiva. Quienes reciben pensiones por invalidez o riesgos de trabajo deben someterse a valoraciones médicas periódicas. Si el pensionado no se presenta a las citas programadas, el Instituto puede suspender el pago al no poder confirmar que la condición médica persiste. La ley contempla apoyos adicionales por hijos menores de edad o estudiantes. Sin embargo, si el IMSS detecta que el hijo ya concluyó sus estudios, dejó de asistir a una institución reconocida o ya no cumple con la edad requerida, puede suspender el pago para ajustar el monto y recuperar posibles recursos entregados de más. Ante este panorama, mantener actualizada la información personal, cumplir con revisiones y reportar cualquier cambio en la situación laboral o familiar será clave para evitar contratiempos con el depósito de la pensión.