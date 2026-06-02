La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el próximo jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas de nivel básico, primaria, secundaria y media superior de la capital con motivo de la inauguración del Mundial 2026. Por ello, las aulas permanecerán cerradas la próxima semana, otorgándoles un descanso adicional a la comunidad educativa.

La mandataria capitalina explicó que la decisión fue comunicada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, y aclaró que la medida solo aplicará en la Ciudad de México, por lo que no tendrá alcance nacional.

Clara Brugada anunció suspensión de clases en CDMX por inauguración de Mundial

Brugada también señaló que otras instituciones y dependencias locales evaluarán posibles ajustes en sus actividades para esa fecha, aunque indicó que cada organismo dará a conocer sus decisiones de manera independiente.

Suspensión de clases en México por inauguración de Mundial 2026

Respecto a si la suspensión de clases también ocurrirá en otras sedes mundialistas como Guadalajara y Monterrey, la Jefa de Gobierno indicó que esa información deberá ser confirmada directamente por la Secretaría de Educación Pública. “Solo será en la Ciudad de México, no a nivel nacional”, reiteró.

La aclaración surge luego de las críticas generadas en redes sociales por algunas propuestas relacionadas con el plan “Mundial Verde”, entre ellas el home office y la suspensión de clases, ya que algunos usuarios interpretaron que las medidas buscaban facilitar la movilidad de turistas más que beneficiar a los habitantes de la capital.

Ante ello, Brugada respondió que el objetivo es que la población pueda disfrutar del evento deportivo . “No se trata de dejar vacía la ciudad para los turistas, queremos que la ciudadanía viva gratuitamente y de manera satisfactoria la pasión del futbol”, expresó durante el encuentro con medios.

¿Habrá feriado por la inauguración del Mundial?

De manera paralela, las autoridades hicieron un llamado a cámaras empresariales y compañías privadas para que consideren, de forma voluntaria, esquemas alternativos de trabajo el día inaugural del Mundial , con el fin de reducir traslados y facilitar la movilidad en la capital.

La propuesta parte de la idea de que durante la inauguración de la Copa del Mundo suele disminuir la actividad laboral habitual, debido al interés colectivo que genera el evento entre trabajadores y ciudadanía.