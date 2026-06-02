El incremento de usuarios y la apertura de nuevas cuentas elevarán la presión sobre los procesos de incorporación digital, dice Jumio.

Durante la Copa Mundial de Futbol 2026, México encabezará la intención de participar en apuestas deportivas entre los países analizados, ya que 43% de los consumidores mexicanos planea apostar durante el torneo, frente a 33% del promedio global, reveló el Estudio de Identidad Online 2026 de Jumio.

El auge de esta actividad impulsará el uso de plataformas digitales y elevará la presión sobre los sistemas de prevención de fraude y verificación de identidad.

Apuestas digitales ganarán protagonismo

El estudio indicó que uno de cada 3 adultos a nivel global prevé participar en apuestas deportivas durante la Copa Mundial, mientras que México lidera la intención de apostar entre los países evaluados.

Además, el 47% de los aficionados considera que las apuestas serán una parte importante de su experiencia durante el torneo y el 46% anticipa socializar alrededor de estas actividades.

La preferencia por los canales digitales también continuará creciendo. El 55% de los consumidores planea utilizar plataformas en línea para realizar apuestas deportivas durante el Mundial, mientras que el 20% interactuará por primera vez con una plataforma de este tipo y el 33% abrirá una nueva cuenta para participar en el evento.

Samer Atassi, vicepresidente para Latinoamérica de Jumio, advirtió que el crecimiento de las apuestas digitales exigirá mayores controles de seguridad.

“En Jumio creemos que el Mundial 2026 dejará algo claro: en la era de los pagos instantáneos, los segundos e incluso los milisegundos son dinero. Cuando alguien apuesta por un penal mientras el jugador corre a patear, no hay espacio para la fricción, pero tampoco debe haber espacio para el fraude ”, afirmó.

El directivo añadió que la velocidad de las transacciones obliga a fortalecer los mecanismos de validación de usuarios.

“Los pagos instantáneos y el fraude instantáneo viajan a la misma velocidad, y este es un desafío que la industria debe atender y que usuarios, proveedores tecnológicos y gobiernos deben enfrentar en conjunto”, señaló.

Mayor presión sobre la verificación digital

De acuerdo con Jumio, el incremento de usuarios y la apertura de nuevas cuentas elevarán la presión sobre los procesos de incorporación digital. El 43% de los consumidores ya cuenta con una plataforma de apuestas que utilizará durante el Mundial y el 37% planea alternar entre varias aplicaciones durante los partidos.

Atassi destacó que la validación de identidad deberá evolucionar al mismo ritmo que las operaciones financieras digitales.

“La verificación de identidad no puede ser el eslabón débil de la cadena, sino que debe operar tan rápido como lo hace la misma transacción”, afirmó.

El estudio también reveló que el 74% de los consumidores mexicanos está preocupado por el acceso de menores de edad a aplicaciones de apuestas deportivas durante la Copa Mundial, mientras que el 74% de los encuestados considera que las plataformas y sus proveedores tecnológicos son responsables de impedir dicho acceso.

En este contexto, el Mundial 2026 no sólo impulsará la actividad de las plataformas de apuestas, sino que pondrá a prueba la capacidad de la industria tecnológica y financiera para ofrecer experiencias digitales seguras en uno de los eventos con mayor concentración de usuarios y transacciones del mundo.