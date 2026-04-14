Un operativo silencioso, pero de alcance nacional, terminó con una decisión que ya empieza a impactar en distintos puntos del país. Comercios de varios rubros quedaron bajo la lupa y algunos no lograron superar las inspecciones iniciadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Aunque no se trató de un cierre masivo generalizado, la medida generó atención porque afectó a negocios en zonas clave y con alta circulación de consumidores. En plena temporada de alta demanda, la intervención dejó preguntas sobre qué controles se están reforzando. Detrás de esta decisión hay un proceso que se extendió durante semanas, con miles de productos revisados y cientos de verificaciones. El resultado final expone fallas que, según las autoridades, no podían pasar por alto. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) confirmó que colocó 11 sellos de suspensión en distintos establecimientos tras el operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026”. Esta medida implica el cierre temporal de los comercios que incumplieron con la normativa vigente. Los cierres se distribuyeron en varias regiones: tres en el Estado de México, tres en Morelos, dos en Culiacán (Sinaloa), dos en Acapulco (Guerrero) y uno en Chihuahua. Los rubros afectados incluyen restaurantes, servicios funerarios y otros negocios con atención directa al público. Entre las irregularidades detectadas aparecen la falta de precios visibles, ausencia de contratos registrados ante la autoridad y omisiones en la información que debe brindarse a los consumidores. Estos puntos fueron determinantes para aplicar la sanción. El operativo tuvo como eje la protección de los derechos del consumidor. Durante las inspecciones, PROFECO detectó prácticas que pueden generar confusión o afectar económicamente a los clientes, especialmente en temporadas de alto consumo. En Morelos, por ejemplo, se sancionaron establecimientos por no exhibir precios o no detallar correctamente los productos ofrecidos. En otros casos, se observaron fallas en la información comercial obligatoria, lo que derivó en la colocación de sellos de suspensión. Como parte del programa, también se realizaron acciones preventivas y de control: Además, se llevaron a cabo conciliaciones entre consumidores y proveedores, lo que permitió resolver conflictos sin necesidad de sanciones mayores. El cierre de estos comercios no es definitivo, pero sí marca un mensaje claro: el cumplimiento de las normas es obligatorio. Para los consumidores, implica mayor vigilancia y herramientas para detectar irregularidades en sus compras.