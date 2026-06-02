En esta noticia Hot Sale en Walmart sirvió para equiparse para el Mundial

Para atender el reto de entregas más rápidas durante Hot Sale, en el que compite con tecnológicas como Mercado Libre o Amazon, Walmart ha logrado anticiparse a la demanda con base en los aprendizajes de ediciones anteriores y aprovechando su nuevo centro de distribución de e-commerce Megapark, en Tepotzotlán, Estado de México que trabaja con ayuda de robots.

“Incorporamos 50 robots TTP, encargados de trasladar productos dentro de la operación, y 11 robots GTP, que acercan los artículos directamente a las estaciones de surtido. El sistema alcanza niveles de precisión de hasta 99%, eliminando reprocesos y reduciendo en promedio 70 metros de recorrido por pedido. Esto significa que podremos cuadriplicar la productividad en la preparación de pedidos y agilizar las entregas a clientes, combinando automatización con el talento de los asociados”, explicó Iliana Vetrano, directora senior de marketplace de Walmart.

En una entrevista escrita con El Cronista, Vetrano destacó los aprendizajes en temporadas de alta demanda anteriores para anticipar la demanda y distribuir estratégicamente el inventario entre su red de 3,300 tiendas y clubes, 21 centros de distribución y plataformas digitales para asegurar disponibilidad en el momento y lugar donde los clientes la necesitan.

La directiva agregó que uno de los principales aprendizajes de los últimos años ha sido fortalecer la planeación y la coordinación con estos socios de última milla y plataformas de crowdsourcing para asegurar la capacidad operativa durante los picos de demanda y así evitar cuellos de botella, lo que les permite mantener altos niveles de cumplimiento y puntualidad en las entregas.

Eventos como Hot Sale representan una oportunidad clave para acelerar el consumo, en la que los clientes buscan aprovechar las mejores condiciones del mercado para adquirir tanto productos planeados como oportunidades que descubren durante el evento, aseguró Vetrano.

La tendencia de los consumidores en el comercio electrónico apunta hacia tres temas fundamentales que pueden ser determinantes en su decisión de compra: alta disponibilidad de productos, compras fáciles en línea y recibir los productos de forma rápida y sin fricciones.

Esta treceava edición de Hot Sale además cuenta con la inteligencia artificial como aliada para conocer mejor a los consumidores y lograr conectar con ellos.

“Desde Walmart hemos aprovechado su potencial para conocer a nuestro cliente y entender las tendencias de consumo, a través de un análisis constante y profundo de información que obtenemos a partir de herramientas como nuestro programa de Beneficios que brinda datos que nos permiten actuar de forma más rápida e inteligente, además de identificar oportunidades de promoción cruzada y más”, afirmó la directiva.

Hot Sale en Walmart sirvió para equiparse para el Mundial

Ocho de cada 10 clientes de Walmart reveló que comprarían durante la temporada de descuentos Hot Sale, una campaña particular por la coyuntura del Mundial FIFA 2026. Según la cadena de supermercados, seis de cada 10 clientes aseguraron que comprarían pensando en este evento deportivo.

“Este año el Hot Sale se vive diferente pues se empalma con la temporada mundialista, lo que ha impactado en el comportamiento de los consumidores. Hemos observado que son más cautelosos al momento de planificar sus compras, enfocando su presupuesto en el Hot Sale para aprovechar las promociones que la temporada trae”, afirmó Iliana Vetrano.

Vetrano aseguró que ha observado un impulso en categorías como televisores, audio y bienes duraderos, además de otras que son parte de la convivencia familiar como botanas y bebidas.