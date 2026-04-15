A partir de 2026, quienes se pensionen bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas, Ciudad de México, recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días, en lugar de los 60 que se otorgaban hasta entonces. Se trata de un recorte del 50% que afectará a millones de adultos mayores. En detalle, la reducción del 50% del ISSSTE fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al determinar que la reforma no transgrede derechos fundamentales. La decisión del máximo tribunal respalda la modificación al artículo 74 de la Ley del ISSSTE de Zacatecas, con lo que queda formalizado el ajuste para los nuevos jubilados. La medida forma parte de una estrategia para fortalecer la viabilidad financiera del sistema de pensiones en la entidad. Según la Corte Suprema, el recorte al aguinaldo no constituye una violación al derecho a la seguridad social, ya que persigue un fin legítimo: evitar presiones presupuestales que comprometan la sostenibilidad del sistema. El impacto del ajuste estará acotado a un grupo específico. La SCJN dejó claro que la reforma no puede aplicarse de manera retroactiva, por lo que las personas que ya están pensionadas conservarán intacto su aguinaldo de 60 días. En cambio, quienes se jubilen después de que entre en vigor la reforma serán quienes reciban únicamente 30 días de esta prestación anual. Con esta precisión, la Corte Suprema buscó preservar los derechos ya adquiridos y brindar certeza jurídica a quienes actualmente forman parte del sistema. Aunque esta medida no tendrá efectos generales a nivel nacional, el criterio fijado por la SCJN sobre el aguinaldo del ISSSTE en Zacatecas podría convertirse en un referente para futuras decisiones sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones estatales en México. El aguinaldo ISSSTE es un derecho de los adultos mayores retirados por No hay requisitos adicionales de años servicio más allá de estar pensionado bajo el régimen de Ley ISSSTE d1983 o 2007.