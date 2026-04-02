En fechas de alto consumo como vacaciones, puentes o fines de semana largos, comer fuera de casa suele convertirse en un gasto mayor al esperado, inclusive si se pide a domicilio. Pero hay una regla clara que muchos clientes desconocen y que puede marcar la diferencia en la cuenta final: la propina no es obligatoria y ningún mesero o establecimiento puede cobrarla de forma automática. Así lo recordó la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, al advertir que exigir dinero adicional por el servicio o incluirlo sin consentimiento del cliente es una práctica abusiva, prohibida por la Ley Federal del Trabajo y de consumo vigente. De acuerdo con la Profeco, la propina es únicamente una gratificación voluntaria que el consumidor decide otorgar como reconocimiento por un buen servicio, principalmente en restaurantes, bares, cafeterías, hoteles o servicios turísticos. Esto significa que ningún establecimiento puede condicionar la atención, el acceso o la calidad del servicio al pago de propina, ni tampoco agregarla directamente a la cuenta bajo conceptos como “servicio”, “atención” o “cargo sugerido”. El marco legal es claro. El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores no pueden aplicar prácticas coercitivas ni condiciones abusivas en la prestación de servicios. En línea con la Ley Federal del Trabajo o LFT, el salario de los trabajadores debe ser cubierto por el empleador, no por el cliente mediante cargos forzados. La propina no sustituye el sueldo ni es una obligación legal del consumidor. Por eso, incluirla sin autorización viola los derechos del cliente y puede ser denunciado. Si el cliente decide dejar propina, el monto es completamente libre. Por costumbre, suele oscilar entre 10% y 15% del total del consumo, aunque algunas personas optan por dar más o menos según su experiencia. También es totalmente válido no dejar propina, y nadie puede reclamarlo, cuestionarlo o generar presión por esa decisión. Ante cualquier irregularidad, la Profeco recomienda: Conocer esta regla puede evitar abusos y gastos innecesarios, no solo en temporada vacacional, sino cualquier día que decidas sentarte a comer fuera de casa.