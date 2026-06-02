Luego de cinco años de investigación científica, Colgate-Palmolive México logró un avance tecnológico: la creación del primer tubo reciclable fabricado con polietileno de alta densidad, conocido también como HDPE o plástico n° 2, un material común y fácilmente reciclable.

Históricamente, los tubos de crema dental representaron un desafío significativo para el reciclaje debido a sus múltiples capas laminadas de aluminio y plástico, esenciales para preservar el sabor y los ingredientes.

Separar la capa de aluminio de las capas de plástico (que suelen ser mezclas de polietileno de baja densidad y polipropileno) es imposible para las plantas de reciclaje mecánico convencionales, lo cual hacía prácticamente imposible su reciclaje.

Este desarrollo es un pilar fundamental para la estrategia de “Diseño con Propósito” de Colgate-Palmolive, donde la tecnología es clave. De acuerdo con su reporte de sustentabilidad global en 2024, el 93% de sus empaques ya eran reciclables, reutilizables o compostables, un avance si se considera que en 2023 el porcentaje era un 89.5%.

“Este hito transforma nuestro empaque en un monomaterial totalmente compatible con los sistemas de reciclaje de botellas plásticas ya existentes, eliminando la necesidad de pasos de separación adicionales y garantizando el aprovechamiento de los materiales”, dijo la empresa en un comunicado.

En México —que según Statista es el segundo mercado donde se consume de manera regular la marca de cuidado bucal de Colgate-Palmolive– solo firmas especializadas como TerraCycle logran procesar una fracción mínima de empaques de pasta dental (estimada en menos del 15% de lo que se recolecta).

El diseño fue reconocido como técnicamente reciclable por la Asociación de Recicladores de Plástico (APR). Tehicú Valenzuela, gerente senior de Innovación en Sustentabilidad de Empaque, Colgate-Palmolive México, dijo durante la presentación de este empaque que además de ser flexible, mantiene la integridad del producto, con lo cual satisface las expectativas de los consumidores durante su uso.

La empresa agregó que alineó su estrategia de gestión de plásticos para lograr las metas establecidas en el Acuerdo Nacional de Economía Circular de Plásticos en México del 100% de empaques reciclables, reutilizables o compostables; así como la incorporación de material reciclado.

Actualmente, la compañía está lanzando campañas piloto de recolección de tubos dentales para su posterior reciclaje.