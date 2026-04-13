En los últimos meses, la discusión sobre la propina en restaurantes, bares y cafeterías en México volvió a ocupar el centro de la escena tras nuevas advertencias de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El organismo público recordó que este pago no es obligatorio bajo ningún concepto y que ningún establecimiento puede incorporarlo de manera automática en la cuenta del cliente. Uno de los puntos centrales que remarca la Profeco es que la propina debe entenderse exclusivamente como una gratificación voluntaria. Es decir, surge de la decisión del cliente y no puede ser impuesta, sugerida como obligatoria ni incorporada de forma directa en la cuenta final. Cuando un restaurante, bar o café suma este cargo sin autorización previa, está modificando el precio real del consumo sin consentimiento del consumidor. Esto se considera una práctica abusiva porque vulnera el derecho del cliente a decidir cuánto desea pagar por el servicio recibido. Incluso si el monto es pequeño o aparece bajo conceptos como “servicio” o “cargo sugerido”, la clave está en que no puede ser obligatorio ni automático. La legislación de protección al consumidor en México establece que cualquier cobro adicional debe ser claramente informado y aceptado. En este sentido, la Profeco puede imponer sanciones que van desde montos bajos hasta multas que pueden superar los 3 millones de pesos, dependiendo del tamaño del negocio, la reincidencia y el impacto en los consumidores. Estas sanciones buscan frenar una práctica que, aunque históricamente fue común en el sector gastronómico, no tiene respaldo legal cuando se impone como condición de pago. Además de la multa económica, los establecimientos pueden enfrentar inspecciones, requerimientos administrativos e incluso la obligación de modificar sus prácticas comerciales de manera inmediata. Para los consumidores, identificar este tipo de irregularidades es clave para evitar pagos indebidos. Algunas señales de alerta incluyen la aparición de un porcentaje de propina ya sumado en la cuenta, la presión del personal para dejar un monto fijo o la sugerencia de que el servicio depende de este pago adicional. En caso de encontrarse con esta situación, el cliente tiene derecho a solicitar la eliminación del cargo sin perder el servicio contratado. Si el establecimiento se niega, se puede presentar una denuncia formal ante Profeco, ya sea por vía telefónica, digital o presencial. También es recomendable conservar el ticket o comprobante de pago como evidencia.