Miles de mexicanos que planean viajar a Estados Unidos podrían enfrentar inconvenientes a la hora de abordar un vuelo si no revisan un detalle clave de su documentación.

Aunque muchos creen que basta con tener el pasaporte en mano, las autoridades recomiendan verificar que el documento se encuentre vigente a la hora de viajar. Un pasaporte vencido o próximo a expirar durante la estancia prevista puede generar problemas para abordar o ingresar en el país.

La medida impacta especialmente a quienes tienen previsto viajar por vía aérea a estados como Texas, California y Arizona. Por ello, antes de comprar boletos o programar un viaje, es fundamental revisar la fecha de vencimiento del documento para evitar contratiempos de última hora.

Oficial | El requisito del pasaporte que deben cumplir los mexicanos para viajar a Texas, California y Arizona

Los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar a Estados Unidos por vía aérea deben contar con un pasaporte mexicano vigente durante el período de permanencia autorizado en el país.

De esta manera, las autoridades recomiendan verificar con anticipación la validez del documento y revisar los requisitos específicos de la aerolínea antes de viajar. Así, los pasajeros pueden evitar inconvenientes durante el check-in, la revisión documental o el ingreso al territorio estadounidense.

Autoridades y aerolíneas recomiendan que los mexicanos viajen con un pasaporte que tenga una vigencia mínima de seis meses. Fuente: Shutterstock

Atención viajeros: la diferencia entre ingresar por avión y cruzar la frontera terrestre

Es importante destacar que esta situación aplica principalmente para quienes viajan por vía aérea. Los mexicanos que ingresan a Estados Unidos por cruces fronterizos terrestres cuentan con alternativas específicas, como la Border Crossing Card (BCC), documento que permite realizar determinados ingresos desde México hacia territorio estadounidense.

Por ello, quienes planean cruzar la frontera hacia Texas, Arizona o California en automóvil o caminando deben revisar los requisitos correspondientes a su tipo de documento migratorio, ya que las condiciones no son exactamente las mismas que para los pasajeros que llegan en avión.

Cómo renovar el pasaporte de México y evitar problemas antes de viajar a Estados Unidos

La renovación del pasaporte puede realizarse mediante cita previa ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El trámite requiere presentar la documentación vigente, cubrir el pago correspondiente y acudir personalmente a la oficina seleccionada.

Los especialistas en viajes recomiendan no esperar hasta los últimos meses de vigencia del documento. Renovar el pasaporte con anticipación brinda mayor tranquilidad, facilita la compra de vuelos internacionales y reduce el riesgo de enfrentar restricciones o demoras al intentar ingresar a Estados Unidos. Además, permite cumplir con las políticas que algunas aerolíneas aplican para pasajeros con destinos internacionales.