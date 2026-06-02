La fiebre del Mundial, y en especial los momentos en los que juega la Selección Mexicana cambian la dinámica de prácticamente todo el país, y en esta edición, cuando México será una de las tres sedes de la justa deportiva, no será la excepción.

Mundial de fútbol por streaming. Foto de Soumith Soman | Pexels.

Los partidos se desarrollarán dentro del horario laboral y, de acuerdo con una encuesta de Indeed, 55% de los trabajadores del país prefieren la productividad, pero el restante 45% quiere ver los partidos en vivo.

Indeed aclara que pese al alto nivel de personas que quieren ver los partidos en vivo, la productividad no se reducirá, pues las empresas están listas para implementar estrategias que permitan al personal ver los partidos.

Del total del talento que quiere ver a la selección, 44% de los encuestados dijo que ya pidió permiso para ver los partidos en las oficinas, mientras que 39% pidió flexibilidad en los horarios, y casi tres de cada 10 preferiría tiempo libre para ver los juegos.

Oportunidad de fidelización

Para Nelson Gómez, director de Indeed México, otorgar flexibilidad al talento para ver los partidos es una oportunidad que puede incrementar la fidelidad de los empleados con la empresa.

En sentido contrario, eliminar la flexibilidad puede tener consecuencias negativas, pues 10% vería los partidos en secreto, mientras que uno de cada 5 empleados puede sentirse frustrado o preferirían trabajar en casa los días de juego.

“Aunque esto pueda parecer menor, en realidad puede tener consecuencias a largo plazo, pues conduce al descontento y la insatisfacción entre los empleados. Esto hace que los trabajadores evalúen cuánto se sienten valorados o escuchados por su empresa”, advirtió Nelson Gómez.

Este tipo de eventos culturales son la oportunidad perfecta para ofrecer opciones organizadas, como zonas de visualización en la empresa, breves descansos programados para los partidos y actividades de integración, que más allá de ser una distracción fomentan el sentido de pertenencia, ya que 33% de los encuestados expresó interés específico en eventos de team-building, y muchos consideran que la productividad puede mantenerse cuando las expectativas están claras.

Aceleran contrataciones temporales

Por otra parte, de acuerdo con Computrabajo, 53% de las empresas que tienen presencia en México buscarán incrementar su plantilla laboral, debido al inicio del Mundial de Futbol.

En este sentido, las expectativas de incrementos en la contratación se concentran principalmente en las ciudades donde habrá partidos de la justa, es decir, Guadalajara y Monterrey, con 49%, mientras que en la Ciudad de México, las expectativas alcanzan 40% del total.

En este sentido, la mayor parte del crecimiento en las contrataciones ocurre en vacantes temporales, que se dividen principalmente en áreas de servicio, turismo, hospitalidad y logística de eventos.

En estos rubros destacan perfiles enfocados en atención al cliente, personal bilingüe, coordinadores logísticos, operadores turísticos, community managers y técnicos de infraestructura.

“Las empresas están privilegiando esquemas de contratación temporal o por proyecto y la mayor demanda laboral se intensificará conforme se acerca la fecha del evento. A ello se suma que algunas posiciones relacionadas con la operación mundialista están siendo cubiertas mediante programas de voluntariado o iniciativas gubernamentales dirigidas a jóvenes”, señaló Alejandra Martínez, Responsable de Estudios del Mercado Laboral en Computrabajo.