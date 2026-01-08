El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por un periodo prolongado de lluvias que afectará gran parte del territorio nacional durante los próximos tres días, sin dar tregua hasta el sábado 10 de enero.

En concreto, la llegada del Frente Frío número 27, combinado con otros sistemas atmosféricos, provocará precipitaciones constantes, descenso drástico de temperaturas y condiciones climáticas adversas que pondrán en alerta a millones de mexicanos.

Este sistema avanzará desde el noroeste, provocando chubascos intermitentes y temperaturas bajo cero en estados como Chihuahua y Durango. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Frente Frío 27: el responsable del temporal sin tregua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmaron que el Frente Frío número 27 será el principal responsable de este periodo de lluvias ininterrumpidas. Este sistema frontal avanzará lentamente desde el noroeste del país, lo que favorecerá la presencia de chubascos intermitentes durante al menos cuatro días consecutivos , manteniéndose activo hasta el fin de semana según los pronósticos oficiales.

La particularidad de este frente frío radica en su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, un fenómeno atmosférico que intensificará significativamente la nubosidad y las precipitaciones en diversas regiones.

Temperaturas bajo cero y heladas matinales amenazan el norte del país

Además de las lluvias constantes, el Frente Frío 27 traerá consigo un descenso generalizado y pronunciado de las temperaturas en todo el territorio nacional. Las mañanas serán especialmente crudas, incluso en zonas donde tradicionalmente no se experimentan temperaturas tan bajas.

Estados como Chihuahua y Durango enfrentarán las condiciones más extremas, con registros bajo cero durante las primeras horas del día. Otras entidades del norte también experimentarán valores cercanos a los 0 grados, lo que representa un riesgo considerable para la agricultura, la ganadería y la salud de los habitantes. A este escenario se suman vientos fuertes que recorrerán el noroeste y norte del país.

Mientras el noroeste y occidente enfrentan lluvias constantes, el centro y sur registrarán frío intenso pese a cielos mayormente despejados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estados en la línea de fuego: estas son las zonas más afectadas

El impacto del Frente Frío 27 no será homogéneo en todo el país. Las regiones del noroeste y occidente serán las primeras en sentir sus efectos , con lluvias que irán de ligeras a moderadas y un descenso progresivo de temperatura. Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca se encuentran entre las entidades que podrían presentar chubascos durante varios días conforme el sistema avance por el territorio.