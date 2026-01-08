La operación no solo implica una inversión de gran magnitud, sino también el control sobre una infraestructura que será determinante para el futuro del transporte y la logística en México.

Carlos Slim volvió a quedar en el centro de la escena económica tras adjudicarse un proyecto estratégico impulsado por el gobierno federal. La decisión refuerza su influencia en un sector clave para el desarrollo y la conectividad del país.

Carlos Slim gana licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo: qué tramo construirá y cuánto invertirá

El consorcio liderado por Operadora Cicsa, empresa vinculada a Grupo Carso, fue el ganador de la licitación para construir los segmentos 13 y 14 del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo. El fallo fue emitido por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

La obra contempla la construcción de 111 kilómetros de vías, que conectarán Saltillo con Santa Catarina, una zona clave por su actividad industrial y su cercanía con la frontera norte. Se trata de un corredor con alto valor estratégico para el transporte de personas y mercancías.

La inversión estimada supera los 31 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de 960 días naturales, lo que convertirá al proyecto en un motor de empleo y actividad económica durante los próximos años.

Por qué el tren de pasajeros es un recurso estratégico para México

El nuevo sistema ferroviario de pasajeros forma parte del plan federal para reactivar este tipo de transporte en México, especialmente en regiones con fuerte actividad industrial y comercial. Su objetivo es mejorar la conectividad entre ciudades y reducir los costos logísticos.

En el caso del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, el impacto será clave para el norte del país, ya que conecta polos productivos con uno de los principales cruces comerciales hacia Estados Unidos. Esto puede traducirse en mayor competitividad y eficiencia en el traslado de bienes.

Especialistas destacan que el desarrollo ferroviario no solo mejora la movilidad, sino que también impulsa el crecimiento regional, el turismo y la integración económica entre estados estratégicos.