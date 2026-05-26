El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por la formación de nieblas persistentes y neblinas en todo el territorio nacional, con vigencia desde la noche de este lunes 25 hasta la mañana del jueves 28 de mayo.

Meteorología advierte que durante las noches y las primeras horas de la mañana se prevé una notable reducción de la visibilidad, lo que puede afectar el tránsito terrestre y aéreo.

Se recomienda a conductores extremar las precauciones: reducir la velocidad, usar luces bajas, mantener distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas.

Asimismo, se aconseja a quienes viajen planificar sus desplazamientos y consultar informes de tránsito y transporte público ante posibles demoras o medidas de contingencia.