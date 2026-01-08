La Beca Rita Cetina entra en una nueva etapa en 2026 y deja atrás el esquema con el que operó durante 2025. El Gobierno de México confirmó cambios clave en la cobertura, el monto y el alcance del programa, que ahora avanzará hacia un modelo verdaderamente universal desde la educación primaria.

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el programa no solo ampliará el número de beneficiarios, sino que consolidará un acompañamiento económico continuo desde los primeros años escolares hasta la educación superior.

“La Beca Rita Cetina inició en el 2025 como una beca universal para estudiantes de secundaria. Esta beca iba a llegar a todas y todos estudiantes de educación primaria; ya toca en este 2026 de primero a sexto año un apoyo de 2,500 pesos. Las asambleas inician para todas y todos los padres de familia a partir del primero de febrero”, afirmó Mario Delgado.

Así cambia la Beca Rita Cetina en 2026

Uno de los cambios más relevantes es la expansión total del programa a la educación primaria, lo que marca el fin del modelo limitado exclusivamente a secundaria, como ocurrió en 2025. A partir de este año, el apoyo económico llegará a estudiantes de primero a sexto grado.

El titular de la SEP destacó que esta transformación permitirá que niñas y niños cuenten con un respaldo económico desde su ingreso al sistema educativo público, reforzando la permanencia escolar y reduciendo el abandono por causas económicas.

“(La beca) va a lograr que los estudiantes en México, desde primaria, tengan un acompañamiento desde primaria, secundaria, media superior y superior. Es un caso único en el mundo”, subrayó Delgado.

Cifra récord de becarios y cómo se entregará el apoyo

El Gobierno de México prevé que en 2026 se alcance una cifra histórica de más de 22 millones de becarios, lo que representa el crecimiento sostenido del programa durante los últimos siete años. Este aumento posiciona a México como uno de los países con mayor cobertura de becas educativas a nivel mundial.

El proceso de incorporación seguirá el mismo esquema operativo:

Asambleas informativas para madres, padres y tutores, a partir del 1 de febrero

Registro y validación de datos por parte de la Coordinación Nacional de Becas

Entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, donde se depositará el apoyo económico

Una vez entregadas y activadas las tarjetas, los pagos se realizarán de manera directa y sin intermediarios. Las autoridades reiteraron que solo la persona registrada podrá recibir la tarjeta y que los depósitos iniciarán cuando concluya la distribución a nivel nacional.

Con estos ajustes, la Beca Rita Cetina deja de ser un apoyo focalizado y se convierte en uno de los pilares del sistema de bienestar educativo del país para 2026.