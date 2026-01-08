Con la llegada de 2026, los contribuyentes en México deberán poner especial atención a sus obligaciones fiscales, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará las sanciones para quienes no tengan activo el Buzón Tributario. Las multas podrán alcanzar hasta 11,540 pesos por no cumplir con este requisito.

Esta herramienta es el medio oficial que utiliza el organismo para comunicarse con los contribuyentes, por lo que su activación será obligatoria. Además de la sanción económica, también existe la posibilidad de que califiquen como “no localizable”, lo que complica cualquier trámite o aclaración futura.

Multas del SAT por no activar el Buzón Tributario a tiempo

Conoce con mayor precisión las multas del SAT y evita problemas con las autoridades fiscales. Ten en cuenta los plazos máximos para cumplir con las obligaciones a nivel nacional.

¿Hasta cuándo hay tiempo de activar el Buzón Tributario?

El último día para actualizar o activar los datos del buzón tributario fue el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, el SAT aplica multas que van de 3,850 a 11,540 pesos a quienes no hayan cumplido.

Esta herramienta permite recibir notificaciones oficiales, avisos administrativos y mensajes relevantes. Por este motivo, mantenerlo actualizado evita contratiempos y sanciones.

Para cumplir con este requisito solo necesitas registrar los medios de contacto:

Correo electrónico (de preferencia el de uso más frecuente) Número telefónico, ya sea celular o fijo

¿Cómo activar el Buzón Tributario del SAT?

A continuación, el paso a paso:

Entra al sitio web oficial del organismo fiscal Accede con tu RFC, contraseña y e.firma portable. Registra tu correo electrónico y número de celular (puedes agregar hasta dos medios de contacto). Confirma tu correo dando clic en el enlace que recibirás por email. Verifica tu teléfono ingresando al buzón, en la opción Configuración, y captura el código que te llegará por SMS.