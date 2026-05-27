Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.186 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.33%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.24 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro en el mercado subió 0.30%, pero en el último año acumuló una caída del -6.77%, indicando debilidad general pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia alcista: 6 avances y 4 retrocesos, con inicio fuerte, una breve corrección a mitad del periodo y cierre con impulso.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.49%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.89%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un aumento significativo durante los últimos dos días. Esta tendencia, determinada por el dato de 2, sugiere que la moneda ha recuperado valor y confianza en el mercado.

Este avance podría estar relacionado con factores económicos recientes que han impulsado la demanda del Euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.