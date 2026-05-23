Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 23 de mayo. (Fuente: Ideam)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este sábado 23 de mayo estará marcado por un incremento significativo de las lluvias en gran parte del territorio nacional, con precipitaciones fuertes y tormentas que podrían extenderse durante todo el fin de semana.

Las autoridades meteorológicas alertaron sobre posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en la movilidad debido a las intensas precipitaciones previstas para varias regiones del país, especialmente durante la tarde y la noche.

Según el reporte oficial, las lluvias más fuertes se concentrarán en sectores de la región Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, con acumulados importantes en departamentos del norte, centro y oriente colombiano.

Los municipios y departamentos con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, el Ideam prevé precipitaciones moderadas a fuertes en distintas zonas del país, con especial intensidad en:

Córdoba

Sucre

Santander

Norte de Santander

Antioquia

Chocó

Arauca

Vichada

Guainía

Guaviare

Vaupés

En la región Caribe se espera un incremento notable de las lluvias, principalmente en:

Sur de Magdalena

Sucre

Córdoba

Cesar

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 23 de mayo. Shutterstock

Las autoridades indicaron que los eventos más intensos podrían registrarse durante la tarde y la noche, mientras que en La Guajira y parte del litoral Caribe continuarían condiciones mayormente secas. Por otro lado, en la Orinoquía y Amazonía persistirán precipitaciones de variada intensidad, especialmente hacia sectores de:

Meta

Casanare

Caquetá

Putumayo

En la región Pacífica también aumentarán los volúmenes de lluvia, particularmente durante horas nocturnas.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En la región Andina se prevé un aumento de las precipitaciones durante la tarde y noche en departamentos como Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Mientras tanto, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuarían las lluvias ligeras con cielos parcialmente nublados durante gran parte de la jornada.

Para el domingo, el Ideam anticipa una disminución general de las precipitaciones en comparación con el sábado. Sin embargo, seguirán registrándose lluvias importantes en Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.

En la región Caribe también se espera una reducción de las lluvias, aunque podrían presentarse precipitaciones moderadas en Sucre, Bolívar y el norte de Córdoba durante la madrugada y primeras horas del día.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomendó a alcaldías, gobernaciones y población en general:

Mantener monitoreo permanente de las condiciones climáticas.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos.

Evitar transitar por zonas de riesgo durante tormentas intensas.

Revisar el estado de techos, canales y sistemas de desagüe.

Preparar elementos básicos de emergencia ante posibles cortes de energía o afectaciones viales.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 23 de mayo. Fuente: Shutterstock Judson Castro

Cómo protegerse durante fuertes lluvias y tormentas eléctricas

Ante la posibilidad de tormentas y descargas eléctricas, las autoridades recomiendan: