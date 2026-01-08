Tras el movimiento telúrico reciente, las autoridades reforzaron la vigilancia en varias regiones del país y emitieron recomendaciones ante el descenso de temperaturas previsto para las próximas horas.

Luego del sismo registrado recientemente, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó un plan de emergencia como parte de los protocolos de prevención y respuesta. El objetivo es dar seguimiento a posibles afectaciones y mantener vigilancia en las zonas más sensibles.

Al mismo tiempo, las autoridades advirtieron sobre un descenso en las temperaturas para el final de la semana . Por ello, llamaron a la población a extremar precauciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

Qué implica el plan de emergencia activado por la CNPC tras el sismo

La activación del plan de emergencia permite a la CNPC coordinar acciones con autoridades estatales y municipales. Este esquema busca evaluar daños, mantener comunicación permanente y responder de forma oportuna ante cualquier eventualidad.

El monitoreo se mantiene activo en los estados donde se podrían registrar réplicas o afectaciones indirectas. La vigilancia constante es clave para anticipar riesgos y proteger a la población.

Desde Protección Civil se insistió en que, aunque no se reporten daños mayores, el seguimiento continuará de manera preventiva. La prioridad es garantizar la seguridad y actuar con rapidez si la situación lo requiere.

Estados bajo monitoreo tras el sismo

Las autoridades señalaron que Guerrero, Morelos, Jalisco y Oaxaca continúan bajo monitoreo tras el sismo, como una medida preventiva y no como una alerta máxima. El seguimiento incluye reportes locales y revisión de infraestructura para detectar anomalías a tiempo.

La CNPC pidió a la población informarse solo por canales oficiales y evitar rumores, ya que la información verificada es clave en situaciones de emergencia.

Bajas temperaturas durante el fin de semana: recomendaciones de Protección Civil