Confirmado | Dieron de baja más de 4 millones de líneas de celulares por postergar este trámite obligatorio

El registro obligatorio de líneas celulares en México sigue generando fuertes repercusiones en el mercado móvil. Durante el primer semestre de 2026, millones de usuarios que postergaron la vinculación de su número con la CURP enfrentaron la desconexión de sus líneas, principalmente en el segmento de prepago.

Esta depuración regulatoria, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca eliminar el anonimato en la telefonía móvil para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico. Aunque el proceso aún no concluye, los primeros efectos ya se miden en millones de accesos perdidos y un cambio notable en la composición del mercado.

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¿Cuántas líneas de celulares se dieron de baja realmente?

Según el reporte Telecomunicaciones Móviles al 2T-2026: De Volumen a Valor en el Proceso de Depuración Regulatoria de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), la base de usuarios móviles pasó de 162 millones de accesos en diciembre de 2025 a 157.1 millones en junio de 2026.

Esto representa una pérdida neta de 4.9 millones de líneas. Solo entre abril y junio desaparecieron 1.7 millones de accesos netos. El impacto se concentró en el prepago, que acumuló una contracción de 6.3 millones de accesos y redujo su participación de mercado del 83.3% al 81.7%.

¿Por qué se dieron de baja estas líneas celulares?

La causa principal es el registro obligatorio de líneas celulares (vinculación con CURP), vigente desde enero de 2026. Las líneas de prepago, que históricamente se adquirían sin identificación, debían asociarse al nombre y CURP del titular.

Quienes no completaron el trámite a tiempo vieron suspendido o cancelado el servicio. Operadores como AT&T reportaron más de 1.2 millones de bajas de prepago en el semestre, mientras Telcel estancó el crecimiento de este segmento.

¿Qué pasa si no registro mi línea celular a tiempo?

Una vez vencida la fecha límite correspondiente al último dígito del número, las compañías tienen 72 horas para suspender el servicio. Durante la suspensión solo se permiten llamadas al 911, números de emergencia, atención ciudadana, al operador y la recepción de alertas sísmicas.

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No hay llamadas, mensajes ni datos móviles normales. No obstante, el servicio se restablece al completar la vinculación. La CRT enfatiza que el trámite lo realizan directamente las operadoras (Telcel, AT&T, Movistar y otras), que resguardan únicamente el nombre y la CURP.

¿Hasta cuándo hay plazo para el registro obligatorio de celulares?

El plazo original del 30 de junio se extendió. Según el comunicado oficial de la CRT (Bol. 021/2026 del 25 de junio de 2026) y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el esquema es escalonado:

Terminación 0 : 15 de agosto de 2026

Terminación 1 : 31 de agosto de 2026

Terminación 2 : 15 de septiembre de 2026

Terminación 3 : 30 de septiembre de 2026

Terminación 4 : 15 de octubre de 2026

Terminación 5 : 31 de octubre de 2026

Terminación 6 : 15 de noviembre de 2026

Terminación 7 : 30 de noviembre de 2026

Terminación 8 : 15 de diciembre de 2026

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

A finales de julio de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (José Antonio Peña Merino) informó en la conferencia mañanera que ya se habían vinculado 68 millones de líneas, con aproximadamente 40 millones de prepago aún pendientes.