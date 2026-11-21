Ahora los cotizantes al IMSS en Modalidad 40 podrán generar y descargar su captura de pago desde la web o el celular.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que las personas inscritas en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, ya pueden consultar y descargar su documento de pago a través del portal ciudadano. La herramienta permite identificar el periodo que se desea cubrir y obtener la línea de captura para realizar el depósito correspondiente. “Ahora puedes consultar y descargar tu documento de pago de forma fácil y rápida, sin salir de casa”, subrayó el Instituto.

“Si ya estás inscrito en la Modalidad 40 del IMSS ahora puedes obtener tu documento de pago a través del portal ciudadano. Te explicamos cómo hacerlo”, señaló el Instituto al presentar el procedimiento. El trámite se realiza desde una computadora o dispositivo móvil y permite revisar el importe y la fecha límite antes de pagar.

Selección del tipo de inscripción en los trámites ante el IMSS Modalidad 40 para el pago de la cuota. Fuente: IMSS

Modalidad 40: paso a paso para descargar el documento de pago

Para obtener el comprobante, el IMSS indica que primero se debe ingresar a su sitio oficial, www.imss.gob.mx, y localizar el acceso a IMSS Digital. Desde ahí, las personas aseguradas deben entrar al portal ciudadano e identificar el servicio de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. El procedimiento continúa de la siguiente manera:

Ingresa al sitio del IMSS desde una computadora o dispositivo móvil y ubica el acceso a IMSS Digital. Entra al portal ciudadano e identifica el servicio de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, también conocido como Modalidad 40. Captura los datos personales que solicita el sistema y sigue las instrucciones para continuar. Consulta la información de tu aseguramiento, en el apartado “Inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio”. Localiza la sección de documentos e identifica el periodo que deseas pagar. Consulta la línea de captura disponible y verifica que el periodo, el importe y la fecha límite de pago sean correctos. Descarga el documento y guárdalo en tu dispositivo.

“Conserva tu línea de captura y realiza el pago por los medios autorizados dentro del plazo correspondiente”, recomienda el IMSS.

El comprobante y las líneas de captura permiten pagar mediante banca electrónica o acudir a una sucursal bancaria. “Conserva tu línea de captura y realiza el pago por los medios autorizados dentro del plazo correspondiente”, agregó el IMSS.

Los cuatro pasos para la captura de línea de pago de la Modalidad 40 del IMSS. Disponible en la web y el celular. Fuente: IMSS

Cambios anunciados por el IMSS para la Modalidad 40

En octubre pasado, el IMSS aclaró que la Modalidad 40 no desaparecerá, luego de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre su evaluación financiera generara dudas entre los trabajadores.

Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, aseguró: “La Modalidad 40 del IMSS no desaparece y quienes ya están inscriptos no perderán sus derechos”. Para quienes ya forman parte del esquema, agregó: “Nada cambia para ellos”.

"¡Si estás inscrito en la Modalidad40 del IMSS, esto te interesa!", indicó el IMSS. Magnific

Las modificaciones anunciadas se enfocan en las nuevas inscripciones y renovaciones. El salario registrado deberá corresponder al último sueldo ante el IMSS, más un máximo equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA); la inscripción comenzará el día en que se presente la solicitud y ya no podrán contratarse periodos anteriores de manera retroactiva. Además, las personas trabajadoras independientes podrán cotizar en ese esquema, pero no combinarlo con la Modalidad 40.

De acuerdo con el IMSS, las medidas buscan “evitar prácticas de simulación, garantizar que este mecanismo se utilice correctamente y proteger los derechos pensionarios de las personas trabajadoras”.

La Modalidad 40 permite a quienes dejaron de trabajar para una empresa continuar cotizando voluntariamente, acumular semanas y mantener aportaciones para su futura pensión. El Instituto señaló que los derechos de quienes ya estaban inscritos serán respetados.