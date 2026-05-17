A través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la empresa impulsa un proyecto que busca reducir la brecha digital con servicios de internet y telefonía móvil accesibles. Se presenta como una oportunidad única para disfrutar de tales servicios. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una alternativa pensada para quienes buscan mantenerse conectados a bajo costo. Existe una promoción exclusiva a menos de 100 pesos que compite con grandes empresas como Telcel, ideal para acceder a internet móvil desde cualquier rincón del país. Conoce los detalles de esta alternativa y accede a internet asequible, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Ten presente que el programa está vigente en todo el territorio nacional. Se trata de un programa que proporciona internet en todo el país, centrándose particularmente en las comunidades apartadas de los núcleos urbanos. La finalidad es asegurar el derecho de conectividad con planes accesibles, de alta calidad y sin compromisos temporales. Es importante destacar que el servicio se encuentra accesible ya sea que poseas un celular compatible o que requieras un equipo adicional: De este modo, se garantiza la posibilidad de acceder al servicio de manera conveniente según las necesidades del usuario. A continuación, se presentan los planes y costos de CFE Internet Móvil. Se ofrece un paquete que abarca el módem portátil, costos de envío y 5 GB de navegación por un periodo de un mes. Las opciones disponibles incluyen recargas mensuales, semestrales o anuales. Se trata de una alternativa clave para quienes buscan conectividad barata, sin contratos obligatorios y con cobertura amplia. El proceso consta de cuatro pasos: