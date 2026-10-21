En esta noticia Acciones de América Móvil lideran ganancias en la BMV

La compra de AT&T México por parte de Televisa podría intensificar la competencia en el mercado de telecomunicaciones, donde América Móvil, de Carlos Slim, busca tener la posibilidad de combinar servicios fijos y móviles en sus ofertas comerciales.

Durante una llamada con analistas, directivos de América Móvil dijeron que esperan que las autoridades permitan a la compañía ofrecer paquetes que integren ambos tipos de servicios, en un escenario en el que Televisa podría combinar su oferta actual con los servicios móviles de AT&T.

“Creo que deberían permitirlo; no hay razón para no hacerlo”, mencionaron directivos en la llamada con analistas.

Los comentarios de los directivos ocurrieron tras el anuncio de la compra de AT&T México por parte de Televisa en conjunto con Fintech Holdings, de David Martínez, por u$s 2,000 millones.

Para América Móvil, la capacidad de ofrecer servicios empaquetados no es suficiente por sí sola para ganar clientes, también requiere cobertura, infraestructura, canales de distribución y atención al usuario.

“Las estrategias están bien, pero después necesitas muchas más cosas, no solamente una estrategia de paquetes”, dijo el directivo durante la llamada.

Acciones de América Móvil lideran ganancias en la BMV

En paralelo, las acciones de América Móvil se dispararon 8.8% para cotizar en MXN $22.93 por unidad, y lideraron las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Más tarde recortaron parte de las ganancias y cotizaron cerca de los MXN $22.65 por unidad (Ciudad de México 10:00 horas).

Este nivel representó un aumento de MXN $94,354 millones en valor de capitalización bursátil, de acuerdo con un análisis de El Cronista. Esta es su mejor sesión desde junio pasado, cuando cerró con un incremento de 8.7%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Lo anterior tras reportar un incremento de 14.10% en la utilidad neta de la parte controladora y un incremento en los ingresos de 7.6% a MXN $250,633 millones, de acuerdo con el reporte financiero al tercer trimestre de 2026.

En paralelo, América Móvil busca aprovechar la adquisición de Desktop, proveedor brasileño de internet por fibra óptica, para ampliar su cobertura y generar nuevas oportunidades de venta cruzada.

La compañía comenzó a tomar el control de Desktop el 1 de octubre y prevé dedicar los siguientes seis meses a integrar el negocio y capturar las sinergias comerciales, de acuerdo con lo expuesto durante la llamada con analistas.

Desktop cuenta con una infraestructura que alcanza alrededor de 4.8 millones de hogares, más de la mitad de los cuales se encuentran en zonas donde América Móvil todavía no tiene presencia de fibra, según los comentarios del directivo.