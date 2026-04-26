El calendario escolar en México traerá una pausa más larga de lo esperado para miles de estudiantes en las próximas semanas. Aunque en gran parte del país habrá un puente por el feriado del Día del Trabajo, en un estado en particular el descanso se extenderá hasta el 5 de mayo. La noticia ya generó expectativa entre madres, padres y alumnos, ya que el lunes 4 de mayo también permanecerán suspendidas las clases en esa entidad. Esto permitirá que algunos estudiantes acumulen más de dos semanas sin acudir a las aulas. Mientras las vacaciones de verano aún parecen lejanas, mayo de 2026 llegará con varios puentes y suspensiones escolares. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya difundió las fechas clave que impactarán en el calendario. La SEP confirmó la suspensión de clases del viernes 1 de mayo de 2026 por el Día del Trabajo. Al coincidir con viernes, se forma un puente de tres días en todo México. En la mayoría de los estados, los alumnos volverán a clases el lunes 4 de mayo. Sin embargo, no será así para todos. El martes 5 de mayo también habrá suspensión escolar por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Esto provocará una semana con actividad reducida. En algunos casos, los estudiantes solo asistirán a clases un día antes de volver a descansar. En Aguascalientes, el calendario escolar fue ajustado oficialmente por la Feria Nacional de San Marcos. Por este motivo, las clases permanecerán suspendidas hasta el lunes 4 de mayo, inclusive. Debido a que el periodo de descanso comenzó el lunes 20 de abril, si se suman los fines de semana, los estudiantes de la región habrán acumulado 17 días consecutivos sin clases. En este contexto, las autoridades locales explicaron que el ajuste busca permitir que estudiantes y familias participen en esta tradicional celebración sin afectar el cumplimiento del ciclo escolar. Después del receso de Semana Santa, mayo será uno de los meses con más descansos para alumnos de educación básica. Las fechas más importantes del calendario son las siguientes: Aunque la SEP tiene un calendario oficial para todo el país, cada estado puede realizar ajustes.Por eso, se recomienda consultar los comunicados oficiales para evitar confusiones.