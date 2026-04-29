El turismo en México se mantiene como una de las principales actividades económicas del país, así como en la captación de divisas. En los primeros dos meses de este año, el país recibió MXN $6,746 millones, destacó el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre. En conferencia de prensa desde Acapulco, el líder de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) destacó que en ese mismo periodo el país recibió 16.85 millones de visitantes internacionales. “La derrama económica no es solo una cifra; es el ingreso de miles de familias. El reto actual es que ese capital llegue a los mercados, restaurantes y comercios locales que están más cerca del visitante. Para ello, impulsamos programas como La Gran Escapada, que el año anterior generó más de MXN $40 mil millones en beneficios directos”, señaló. Además, en Semana Santa, los ingresos del turismo alcanzaron MXN $30,740 millones. Octavio de la Torre aseguró que para estimular la competitividad de México frente al mercado global, es necesario integrar una oferta 360, que cuente con precios accesibles, pero debe complementarse con la promoción de la gastronomía, la historia y el turismo comunitario como motores del desarrollo económico regional. Además, es necesario mostrar apoyo a las empresas que invierten dentro del país y reducir las importaciones de servicios en beneficio de la economía de pequeña escala. “Si fortalecemos a los negocios familiares, posicionamos a México como un destino inclusivo que genera bienestar real en las comunidades”, afirmó. En este mismo sentido, señaló que si bien hay avances en la generación de empleo, todavía falta atacar la baja calidad del trabajo y la informalidad. De la Torre recordó que más de la mitad de los empleos no cuentan con prestaciones mínimas de ley, lo que implica que 32 millones de personas laboran sin acceso a la seguridad social. Precisó que en los últimos siete años se han creado 6.9 millones de empleos, pero únicamente 4 millones están en la formalidad. “Hay que celebrar que más mexicanos tengan ocupación laboral, pero no podemos celebrar que ese empleo sea precario”, advirtió.