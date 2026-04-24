Las autoridades migratorias y de Relaciones Exteriores han emitido una alerta sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos vinculados al pasaporte. Aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes, que hayan postergado la renovación de su documentación, podrían enfrentar una prohibición inmediata de ingreso o salida del país. Esta medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté plenamente respaldada por los sistemas digitales actuales. No se trata solo de la fecha de vencimiento, sino de la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya es el estándar oficial. La restricción no es generalizada, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. De acuerdo con los lineamientos recientes, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que: Es fundamental entender que las aerolíneas ahora tienen la instrucción de negar el abordaje a quienes no cumplan con estos criterios de seguridad, evitando así multas administrativas de carácter internacional. Para no formar parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, la recomendación oficial es revisar el estado físico y legal del pasaporte con al menos tres meses de antelación a cualquier viaje. Si tu documento fue emitido hace varios años y no cuenta con el chip electrónico visible en la portada, es momento de agendar una cita. El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondiente, que varía según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Recuerda que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazarán tu acceso, obligándote a pasar por una revisión manual que podría derivar en la pérdida de tu vuelo.