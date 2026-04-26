Con depósitos de oro que producen toneladas de este metal valioso y generan miles de millones en ingresos, México se posiciona para convertirse en el “Nuevo Dubái”. Este país está atravesando una transformación económica que podría establecerlo como la nueva potencia aurífera de América Latina, conforme a los datos más recientes divulgados. Además de los yacimientos, la infraestructura y la inversión en tecnología están facilitando este crecimiento. Las proyecciones indican que, si se mantiene este ritmo, el país podría liderar en la producción de oro en un futuro cercano. La magnitud de este megayacimiento es notable: cuenta con reservas que garantizan operaciones por al menos dos décadas más, generando empleo para miles de personas y produciendo ingresos que superan los 1,900 millones de dólares anuales. Además de oro, esta cifra abarca también plata y otros recursos naturales, lo que posiciona al sitio como una de las minas más productivas del continente americano. En el ámbito de la minería en México, la mina de oro más grande de México, situada en el corazón de Zacatecas, ha transformado de manera significativa el panorama nacional. Desde su inicio en 2010, esta operación se ha consolidado como el motor principal de la producción aurífera del país, contribuyendo con casi el 30% de todo el oro en México. Peñasquito, operativa desde 2010 y adquirida por Newmont en 2019, aportó el 28.8% del oro nacional en 2022. Su yacimiento tiene proyecciones de actividad por al menos 20 años más, consolidando a esta región como el epicentro aurífero de México. Sin embargo, con 1,900 millones de dólares generados solo en 2022, la distribución de esa riqueza sigue siendo un tema que requiere atención. Este fenómeno ha suscitado un intenso debate acerca de la soberanía económica nacional. A pesar de que el oro brota del suelo mexicano, su explotación está bajo el control de Newmont Corporation, una empresa estadounidense con sede en Colorado. Este modelo de operación extranjera genera un dilema económico clave: mientras la riqueza natural pertenece al país, los principales beneficios económicos fluyen hacia corporaciones foráneas. Si bien la inversión extranjera trajo desarrollo regional y empleo -como los más de 2,800 empleos directos generados en la mina Peñasquito, Zacatecas- también concentró las ganancias en manos externas, limitando el impacto estructural de esta bonanza en el desarrollo a largo plazo de México. El oro extraído del suelo mexicano trasciende su valor ornamental. Actualmente, este metal cumple funciones estratégicas en sectores fundamentales, como la industria electrónica, la fabricación de conectores de alta precisión y el instrumental científico, así como en la reserva financiera a nivel global. México debe potenciar sus capacidades técnicas y financieras, establecer regulaciones que optimicen los beneficios nacionales y asegurar que las comunidades locales desempeñen un papel protagónico en la gestión de sus recursos naturales. No obstante, esta nueva bonanza dorada implica un elevado costo ambiental. La minería industrial demanda procesos que conllevan un uso intensivo de químicos, así como la remoción masiva de roca, lo cual causa impactos severos en el paisaje, los cuerpos de agua y la biodiversidad local. Si bien Newmont afirma operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad, múltiples organizaciones sociales han expresado preocupación respecto a las consecuencias ecológicas a largo plazo. La aspiración de convertirse en una potencia económica -una especie de Dubái latinoamericano- no descansa únicamente en los recursos subterráneos, sino en cómo se gestiona, distribuye y resguarda esa riqueza para el futuro.