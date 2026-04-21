Una iniciativa de Movimiento Ciudadano propone reformar la Ley Federal del Trabajo para que los centros de trabajo con más de 40 empleados reserven vacantes para jóvenes que buscan su primer empleo formal, bajo pena de sanciones económicas millonarias. El Senado de la República tiene sobre la mesa una iniciativa que podría cambiar las reglas del juego para miles de empresas en México. Senadores de Movimiento Ciudadano presentaron una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con un objetivo concreto: romper el círculo vicioso que impide a los jóvenes conseguir empleo formal porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque nadie les da empleo. La propuesta establece que cualquier empresa con 40 o más trabajadores deberá destinar por lo menos el 5% de sus vacantes a personas de entre 18 y 29 años que nunca hayan sido registradas ante el IMSS ni en ningún otro esquema de seguridad social formal. Es decir, el beneficio apunta directamente a quienes buscan su primer empleo, incluyendo a quienes solo trabajaron en la informalidad y no tienen manera de demostrar experiencia laboral comprobable. La iniciativa no se queda solo en buenas intenciones: incluye consecuencias reales para las empresas que ignoren la norma. Aquellas que no cumplan con la cuota de contratación podrían enfrentar multas de hasta 293,000 pesos, una cifra suficientemente significativa como para poner en alerta a los departamentos de recursos humanos de las compañías medianas y grandes del país. Del otro lado de la balanza, la reforma también plantea incentivos para quienes sí cumplan: deducciones y beneficios fiscales ante el SAT que aliviarían la carga económica de incorporar a trabajadores sin experiencia, quienes en etapas iniciales pueden requerir mayor inversión en capacitación. El perfil del beneficiario es claro: jóvenes mexicanos de 18 a 29 años que nunca hayan cotizado en el IMSS, que trabajen en la economía informal, que estén egresando de la escuela o que simplemente no puedan conseguir trabajo porque todos les exigen experiencia previa. Para ellos, esta reforma representaría una puerta de entrada al empleo formal, con acceso a prestaciones de ley, seguridad social y la posibilidad de construir un historial laboral. Sin embargo, la iniciativa aún está en etapa de análisis y no fue votada. Para convertirse en ley deberá superar el proceso legislativo en el Senado de la República y, en su caso, en la Cámara de Diputados.