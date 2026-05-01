El tiempo en España durante este viernes, 1 de mayo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España presenta una situación de inestabilidad, especialmente en el tercio este peninsular, donde se prevén cielos nubosos y chubascos fuertes en la Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha. Por la tarde, las tormentas se intensificarán en zonas montañosas del tercio oriental y se extenderán al tercio norte. En el resto de la Península, habrá intervalos nubosos y predominarán cielos cubiertos en Baleares, con posibles chubascos en las Pitiusas. En Canarias, se esperan cielos poco nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en las islas montañosas. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y el tercio oriental. El clima en Madrid se presentará poco nuboso con temperaturas entre 11 y 25 grados y posibilidad de chubasco aislado y tormentas en la Sierra por la tarde. En Andalucía, el tercio oriental presentará cielos nubosos con chubascos y tormentas, mientras que en el resto habrá intervalos de nubes. Las temperaturas máximas alcanzarán 27 grados y las mínimas serán de 9 grados, con vientos flojos y variables. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y chubascos dispersos en el Pirineo occidental durante la madrugada y por la tarde. Habrá probabilidad de lluvias débiles en el litoral y prelitoral del centro y sur de Tarragona a últimas horas. Las temperaturas mínimas ascenderán a 9 grados en el litoral, mientras que las máximas alcanzarán los 26 grados. El viento será flojo, del nordeste en la costa y de dirección variable en el resto. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y chubascos ocasionales en el tercio norte durante la madrugada, algunos podrían ser localmente fuertes. Por la tarde, se prevén chubascos en zonas de montaña, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 8 grados y un máximo de 25 grados, con viento flojo del sureste, moderado en la Ribera del Ebro al final del día. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y posibles nieblas matinales cerca del litoral. Se anticipan chubascos y tormentas, especialmente en la Cordillera durante las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 9 grados, con ligeros cambios, predominando un aumento de las máximas en el interior y vientos flojos. Tiempo muy nuboso con lloviznas ocasionales; brumas y posible niebla al amanecer. Mínimas estables, máximas en descenso. Viento del este flojo a moderado y brisas costeras. Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las islas de mayor relieve, especialmente en la provincia occidental, donde no se descarta alguna precipitación débil. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, alcanzando una máxima de 23 grados y una mínima de 11 grados. El viento será flojo del nordeste, modulado por brisas. Cielo muy nuboso con chubascos y tormentas en Castellón y Valencia; temperaturas entre 11 y 24 grados. El clima en Castilla y León estará poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a cielos nubosos en el tercio norte y este, con probabilidades de precipitaciones débiles en montañas del norte y chubascos con tormentas en el noreste por la tarde; se espera brumas y bancos de niebla por la mañana, con temperaturas mínimas de 4 grados y máximas en ascenso alcanzando los 24 grados y vientos flojos a moderados predominando del sur y suroeste en las horas centrales. El clima para hoy presenta cielos nubosos en la mitad oriental y poco nubosos en la occidental, con chubascos y tormentas en el sudeste y la mitad oriental a partir de la madrugada. Se espera un incremento en las temperaturas máximas, alcanzando los 26 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en 7 grados. El viento será flojo, predominando del sur y variable, con posibilidades de rachas fuertes durante las tormentas. En Madrid, cielos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas con pocos cambios entre 15 y 20 grados y vientos flojos variables. En Melilla habrá intervalos de nubes medias y altas con nubes bajas por la mañana, no se descarta precipitación débil matinal, temperaturas entre 16 y 21 grados y vientos flojos variables. El clima estará nuboso con chubascos y tormentas en zonas de montaña, temperaturas entre 10 y 26 grados y vientos flojos. En La Rioja habrá intervalos nubosos con lluvias débiles y chubascos vespertinos ocasionalmente tormentosos, brumas matinales en montaña, mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso y viento del este y sureste flojo a moderado.