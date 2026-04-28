La llegada del fenómeno El Niño ya encendió las alertas en México y las autoridades meteorológicas anticipan meses con cambios extremos. Aunque el inicio de la temporada de lluvias será favorable en varias regiones, el panorama podría complicarse conforme avance el verano con precipitaciones intensas, ciclones y temperaturas fuera de lo normal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el comportamiento del clima durante 2026 estará marcado por lluvias por arriba del promedio en varios meses del año, así como por la posibilidad de ondas de calor extremas, principalmente en el norte y noreste del país. Además, el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales preocupa por el aumento previsto en el océano Pacífico. Si bien en el Atlántico la actividad sería cercana o por debajo del promedio, especialistas alertan que un solo sistema puede provocar afectaciones severas en territorio nacional. El Gobierno de México, a través del SMN de la Conagua, informó que la temporada de lluvias iniciará durante mayo y se establecerá de manera más generalizada en junio. De acuerdo con el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, el monzón mexicano favorecerá lluvias importantes en el noroeste del país durante junio, con una disminución temporal en julio. Sin embargo, las precipitaciones volverán a intensificarse a partir de septiembre y octubre, con registros por arriba del promedio histórico en distintas regiones. A partir de julio, se prevé que las lluvias se mantengan cerca o incluso por debajo de la climatología en algunas zonas del noreste, centro, oriente, sur y sureste, comportamiento relacionado con el establecimiento de El Niño. Además de las lluvias, las autoridades meteorológicas prevén temperaturas por arriba del promedio histórico durante gran parte del verano de 2026. El pronóstico indica que julio y agosto tendrían un alto potencial para el desarrollo de ondas de calor, especialmente en entidades del noreste mexicano. Estas condiciones podrían provocar jornadas con calor sofocante, afectaciones a la salud y mayor demanda de energía eléctrica en varias ciudades del país. La combinación entre altas temperaturas, sequías temporales y lluvias intensas podría generar escenarios de riesgo para la población y para sectores productivos como el campo. En cuanto a ciclones tropicales, el pronóstico del SMN señala una actividad por arriba del promedio en el océano Pacífico durante 2026. Se prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre en esa región: En el océano Atlántico, se estima la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre: Según estadísticas históricas, los estados con mayor incidencia de impactos por ciclones tropicales son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas. El SMN explicó que existe una probabilidad del 61 % de transición a condiciones de El Niño entre mayo y julio, con fortalecimiento entre agosto y octubre. Incluso, hacia invierno, hay un 25 % de probabilidad de que evolucione a un evento muy fuerte. Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos y boletines oficiales de la Conagua y del Servicio Meteorológico Nacional.