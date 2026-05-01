El sur y el este de Estados Unidos recibirán en las próximas horas un nuevo sistema de tormentas, que podría impactar durante todo el fin de semana, trayendo lluvias persistentes, acompañadas de ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora. El sistema generará precipitaciones generalizadas desde el suroeste hasta el sureste del país antes de desplazarse hacia la costa atlántica. Según el pronóstico de expertos de AccuWeather, las primeras precipitaciones afectarán las siguientes zonas del sur Luego, las lluvias se extenderán hacia el sureste, incluyendo: En los momentos más intensos, podrían traducirse en hasta 10 pulgadas, por lo que se advierte por riesgo de acumulados de agua en diversas zonas. El sistema está asociado a un área de baja presión que avanzará hacia el este, lo que podría generar tormentas fuertes desde hoy hasta la noche de sábado en sectores de la costa del Golfo. Los principales riesgos asociados a estas tormentas incluyen: Después de atravesar los estados del Golfo y aliviar las zonas de sequía, el sistema se desplazará hacia el norte durante y llevará lluvias a parte de la costa atlántica. Se esperan precipitaciones en ciudades como: En estas zonas podría registrarse varias horas de lluvia persistente y temperaturas más frías de lo habitual para esta época del año. Los expertos sugieren mantener extrema precaución al circular debido a lo resbaladizas que podrían estar las carreteras.