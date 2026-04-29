La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró una duda que generó confusión entre padres y alumnos: la aparente eliminación del Consejo Técnico Escolar (CTE). Aunque circuló la versión de que ya no habría suspensión de clases el último viernes de cada mes, la medida no es permanente y tiene un contexto específico. El organismo público determinó no incluir una sesión de Consejo Técnico Escolar en abril, debido a que el periodo vacacional de Semana Santa se extendió durante casi dos semanas, lo que dejó muy poco tiempo de clase entre el regreso y el cierre del mes. Programar una suspensión de clases tan pronto después de las vacaciones habría reducido aún más los días efectivos de enseñanza, algo que la autoridad educativa buscó evitar para no afectar el avance académico de los estudiantes. El Consejo Técnico Escolar es un espacio de trabajo colectivo exclusivo para el personal educativo. No se trata de un día libre sin propósito, sino de una jornada de reflexión pedagógica en la que los equipos escolares analizan el desempeño académico, detectan áreas de mejora y diseñan estrategias para fortalecer el aprendizaje. Por esa razón, cuando el CTE sí se lleva a cabo, los estudiantes no acuden a la escuela: el espacio es únicamente para los docentes y directivos. Los estudiantes tendrán que esperar hasta mayo para disfrutar de la próxima suspensión de clases. El calendario oficial de la SEP establece dos interrupciones cercanas ese mes: El primero llega el viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que por caer entre semana genera un fin de semana largo de tres días. Las clases se retoman el lunes 4 de mayo con normalidad. Sin embargo, apenas un día después, el martes 5 de mayo no habrá actividades escolares debido a la conmemoración de la Batalla de Puebla. Además, el viernes 29 de mayo está marcado como la próxima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, fecha en la que sí habrá suspensión de clases para todos los niveles de educación básica.