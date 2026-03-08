Es fundamental que aquellos que coticen bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y opten por la Modalidad 40 para realizar aportaciones voluntarias al retiro, estén al tanto de los cambios que se implementarán a partir de este mes. Se producirá un incremento en el costo de las aportaciones, principalmente debido a la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, es imperativo que los individuos que se encuentran en este régimen consideren que el costo de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio presenta dos ajustes significativos que afectarán directamente el monto a abonar y la planificación financiera para el retiro. Infórmese sobre los cambios en la Ley 73 del IMSS y evite inconvenientes con el cobro de dinero. Tenga en cuenta las disposiciones que se aplican a nivel nacional. Es fundamental señalar que el costo final está determinado por el salario diario elegido para la cotización. El cálculo mensual se efectúa considerando el salario diario registrado, la cantidad de días del mes y la tasa de contribución. Desde febrero, las autoridades han implementado los siguientes cambios en México. El aumento, que forma parte de la reforma a la Ley del Seguro Social, implica un cambio en la cuota de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el cual comenzó en 2023 y concluirá en 2030, cuando la tasa alcance el 18.8%. Para quienes opten por cotizar con el tope máximo de 25 UMAs, los pagos mensuales aproximados a partir de febrero de 2026 serán: Este esquema está disponible para aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: Entre los beneficios que se destacan se encuentran: el incremento del monto de la pensión; la posibilidad de cotizar un salario superior al último percibido; y la conservación activa del historial ante el IMSS, lo que permite obtener una pensión más sólida.