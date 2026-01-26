La Suprema Corte falló a favor de los pensionados de México

En un cambio histórico para los derechos sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) eliminó un requisito que durante décadas impidió a miles de personas acceder a una pensión tras la muerte de su pareja. Esto se debe al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual fue a favor de los adultos mayores de México.

Hasta ahora, la Ley del Seguro Social exigía que el matrimonio tuviera una duración mínima de seis meses para otorgar este beneficio, a menos que existieran hijos en común. Esta condición legal, que en muchos casos dejaba sin protección económica a personas en situación vulnerable, quedó sin efectos de forma definitiva.

La Suprema Corte decidió a favor de los pensionados y ahora el IMSS tendrá que restituir el dinero a la cuenta del beneficiario (foto: archivo).

A partir de 2026, el IMSS deberá modificar sus procedimientos y ya no podrá negar el pago de la pensión únicamente por la corta duración del vínculo matrimonial, priorizando la protección del beneficiario por encima de criterios administrativos.

¿Qué implica el fallo de la Suprema Corte a favor del IMSS?

La modificación tiene origen en la resolución del amparo en revisión 470/2023 de la SCJN. En su fallo, la Segunda Sala determinó que limitar el acceso a la seguridad social con base en el tiempo de matrimonio vulnera los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

El máximo tribunal consideró que no existe una justificación objetiva para diferenciar entre personas que estuvieron casadas por poco tiempo y aquellas con matrimonios de larga duración, ya que ambas enfrentan la misma situación: la pérdida del cónyuge y la consecuente afectación económica.

El criterio beneficia especialmente a mujeres y adultos mayores que dependían del ingreso del asegurado y que antes quedaban excluidos por esta restricción.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la pensión por viudez?

Aunque la duración del matrimonio dejó de ser un impedimento, el IMSS mantiene otros requisitos legales para el otorgamiento de la pensión de viudez en 2026. Entre ellos se encuentran:

Semanas cotizadas: la persona asegurada fallecida debe haber acumulado al menos 150 semanas de cotización y contar con derechos vigentes o estar dentro del periodo de conservación de derechos.

Riesgo de trabajo: cuando el fallecimiento deriva de un accidente o enfermedad laboral, no se exige un mínimo de semanas cotizadas.

Documentación necesaria: Identificación oficial, acta de defunción, acta de matrimonio -sin importar la fecha de celebración- y datos laborales del asegurado.

¿Qué hacer si me rechazaron la pensión?

Uno de los puntos más relevantes de esta decisión es su impacto en casos pasados. Al declararse inconstitucional la norma, la SCJN estableció un precedente obligatorio que impide al organismo volver a aplicar este criterio en nuevos trámites o en solicitudes en revisión.

Quienes hayan recibido una negativa en años anteriores únicamente por no cumplir con los seis meses de matrimonio pueden acudir a las oficinas de Prestaciones Económicas del IMSS. Ahí es posible iniciar nuevamente o reactivar el trámite bajo este nuevo enfoque, que busca garantizar un acceso más justo e incluyente a la seguridad social en el país.