A partir de enero de 2026, los adultos mayores en México recibirán un incremento en el apoyo económico. Esta decisión fue ratificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ha generado gran expectativa entre aquellos que dependen de este ingreso para cubrir sus necesidades diarias.

El ajuste está destinado a pensionados que se retiraron bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1973 y que cumplen con ciertos criterios. El objetivo es proporcionar un mayor apoyo económico a adultos mayores que carecen de respaldo familiar.

Conoce los detalles de este ajuste y prepárate para recibir el dinero correspondiente. Es importante considerar los requisitos obligatorios establecidos por el organismo.

Ya es oficial: todos los pensionados del país cobrarán un 15% más a partir del pago de enero (foto: archivo).

¿Qué pensionados recibirán mayores ingresos en 2026?

El organismo indicó que el aumento del 15% beneficiará a los pensionados del régimen de la Ley 73 que viven solos y no tienen familiares registrados como beneficiarios ante el Instituto. Este apoyo se entrega a través de la “ayuda asistencial”, un mecanismo creado para compensar la ausencia de asignaciones familiares.

El beneficio solo se otorga a quienes no tienen cónyuge, concubina o concubinario, hijos menores de edad o estudiantes, ni padres que dependan económicamente de ellos y estén inscritos formalmente en el Seguro Social.

Calendario de pagos de Pensión IMSS para enero de 2026

El monto adicional se integrará a la pensión habitual, por lo que no habrá depósitos extraordinarios ni pagos por separado, sino un aumento incluido en el abono regular. El incremento se verá reflejado directamente en el pago correspondiente al 2 de enero de 2026.

De esta manera, los beneficiarios recibirán el recurso adicional de forma inmediata, una vez autorizado el apoyo económico.

¿Cómo obtener la Pensión IMSS?

A diferencia de otros beneficios que se aplican de manera automática, la ayuda asistencial requiere un trámite previo . Las personas interesadas deberán acudir a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS que les corresponda y presentar una solicitud formal.

Las solicitudes deben ser presentadas en persona.

Es fundamental contar con la documentación necesaria.