¿Se despide Uber de la CDMX? La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado confusión entre los usuarios, al difundirse la percepción de que Uber cesaría por completo sus actividades en la Ciudad de México. Las autoridades federales han precisado que la decisión se limita a los aeropuertos, donde Uber y otras aplicaciones “no cuentan con autorización” para recoger o dejar pasajeros, según la SICT. A pesar de esta aclaración, el debate sobre la seguridad y la continuidad de Uber en CDMX se ha intensificado, impulsado por la presencia de operativos y la incertidumbre en torno a posibles sanciones. En este contexto, la propia plataforma ha apelado a la suspensión judicial que le permitiría continuar operando. La SICT también recordó que los usuarios pueden seguir utilizando taxis autorizados, servicios turísticos y autobuses regulados en aeropuertos, manteniendo la exclusividad del transporte concesionado en zonas federales. El documento oficial de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, (SICT), reiteró que “los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”. La dependencia recalcó que la suspensión otorgada por el juzgado “evita operativos arbitrarios o discriminatorios, pero no implica una autorización”, dejando claro que el estatus legal no ha cambiado. Las fuentes oficiales no especifican nuevos montos ni sanciones concretas para los pasajeros o conductores que utilicen Uber en aeropuertos. En otras palabras, no se ha establecido un castigo nuevo para los usuarios; sin embargo, las aplicaciones continúan sin autorización formal para operar en aeropuertos, lo que perpetúa el riesgo de detenciones o sanciones para los conductores. La SICT únicamente aclara que los operativos de la Guardia Nacional seguirán vigentes bajo la Ley de Caminos y Autotransporte Federal, sin precisar multas adicionales. La aplicación de Uber también incluye herramientas como el botón para contactar a las autoridades, el Centro de Seguridad, la opción “Compartir mi viaje” y un equipo de soporte disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para atender cualquier incidente relacionado con la seguridad. Uber garantiza que todos los socios conductores son sometidos a una verificación de antecedentes penales y a evaluaciones periódicas, además de contar con una cobertura de seguro destinada a proteger a los pasajeros. La plataforma de autos enfatiza que su servicio fue diseñado con la seguridad como eje central, integrando funciones que buscan prevenir incidentes y mantener al usuario acompañado digitalmente en cada viaje.