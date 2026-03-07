La incorporación de estas unidades eléctricas en el Metrobús marca un punto de quiebre en la movilidad en la ciudad. De acuerdo con las autoridades, se trata de un paso firme hacia un transporte público “más limpio, silencioso y eficiente”, alineado con los compromisos ambientales del Gobierno de la Ciudad de México. Con esta renovación, el Metrobús busca mejorar la experiencia diaria de millones de usuarios. Los nuevos vehículos prometen viajes más cómodos, menor ruido y cero emisiones, consolidando al sistema como referente regional en movilidad sustentable y transporte público de alta capacidad. Metrobús CDMX anunció este jueves la llegada de los nuevos buses no articulados que harán parte de la nueva flota del sistema de transporte público en la ciudad que impactará en dos de sus líneas. “Bebé Metrobús a la vista”, con esta llamativa y peculiar frase, el Gobierno de la Ciudad de México presentó los nuevos coches. En el marco de los compromisos ambientales de la ciudad, el 20 de febrero se inauguró la Línea 3 del Metrobús, la cual se erige como la primera línea de autobuses articulados 100% eléctricos en América Latina, según lo comunicado por el propio sistema de transporte. Las autoridades enfatizaron que esta línea dispone de 60 unidades eléctricas de 18 metros de longitud. “Los usuarios disfrutarán de viajes más confortables y exentos de emisiones”, destacó el Metrobús, subrayando que los autobuses operan de manera silenciosa y no producen vibraciones. En términos ambientales, el Gobierno de la Ciudad de México indicó que, en 10 años de operación, estos autobuses evitarán la emisión de más de 57 mil toneladas de CO₂, además de reducir contaminantes nocivos como NOx, CO y material particulado. Estas unidades eléctricas fueron diseñadas específicamente para los requerimientos del sistema Metrobús y cuentan con capacidad para 160 usuarios, además de una autonomía de hasta 330 kilómetros por carga. En cumplimiento de los compromisos anunciados en diciembre de 2023, Metrobús ha puesto en funcionamiento 20 unidades eléctricas en la Línea 4, como parte de un total de 55 autobuses que reemplazarán a los vehículos a diésel que actualmente se encuentran en operación. Estas nuevas unidades, con una longitud de 15 metros y un diseño de piso bajo, proporcionan un 30% más de capacidad que los modelos anteriores. “Representan un cambio de paradigma en beneficio de los usuarios y del medio ambiente”, enfatizó Metrobús al confirmar que serán completamente eléctricas.