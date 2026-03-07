El Metro de la Ciudad de México comenzó el año 2026 implementando un endurecimiento en sus normas de convivencia dentro de las estaciones y vagones, al lanzar tres campañas de educación cívica que transforman la forma en que los usuarios se desplazan por sus pasillos y trenes. Las nuevas disposiciones del Metro tienen como objetivo reducir riesgos y mejorar la movilidad, al prohibir prácticas comunes como correr en las instalaciones, sentarse en el suelo o llevar la mochila de manera inadecuada, conductas que, según el organismo, representan un riesgo para los pasajeros. “Por seguridad de las personas usuarias, recomendamos evitar correr en pasillos, andenes y escaleras.. Por un Metro más seguro y eficiente, camina con cuidado y evita correr en las instalaciones”, indicó Metro. La medida también tiene como objetivo fortalecer la seguridad personal y prevenir robos o pérdidas. “Por un metro más seguro y eficiente, cuida tus pertenencias y coloca tu mochila en el pecho: no las dejes en el piso de estaciones y trenes”, enfatizó la autoridad. “Para su comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, se sugiere portar la mochila al frente al ingresar al tren”, indicó el Metro en uno de sus comunicados oficiales difundidos en estaciones y redes sociales. Una de las principales recomendaciones del Sistema de Transporte Colectivo se relaciona con el uso de mochilas dentro de los vagones, dado que su inadecuada colocación puede obstruir el paso y ocasionar accidentes durante los trayectos más concurridos. Otra de las reglas que el Metro busca erradicar es sentarse en el piso de los vagones o estaciones, una práctica frecuente en horas pico que representa un riesgo para quienes transitan por los pasillos. Las autoridades de este medio de transporte público hicieron un llamado a no correr dentro de las instalaciones y puntualizaron, al remarcar que estas acciones serán clave para transformar la experiencia del transporte público en la capital. “Durante tu trayecto, evita sentarte en el piso, los pasillos del tren son lugares de paso frecuente. La seguridad la hacemos todos”, advirtió el STC, al subrayar que esta conducta puede generar caídas y accidentes.