Se considera turismo de maternidad tanto el ingreso de una persona extranjera con una visa de no inmigrante para dar a luz en USA como cualquier intento de facilitar la entrada de otra persona con ese mismo propósito.

El Gobierno de Estados Unidos estableció ciertas disposiciones para combatir el denominado “turismo de maternidad”, una práctica que consiste en viajar al país con una visa temporal con el propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para el recién nacido.

La medida quedó formalizada el 6 de agosto de 2026, cuando el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14419. La normativa instruye al Departamento de Estado (DOS) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a reforzar los controles migratorios y adoptar medidas para impedir que las visas de no inmigrante sean utilizadas con este objetivo.

El texto la posibilidad de que antecedentes de este tipo sean considerados al evaluar futuras solicitudes de visa o autorizaciones de ingreso. Fuente: Shutterstock | EFE Montaje visa fotos de Shutterstock y EFE.

Cabe aclarar que la disposición no establece un rechazo automático de visas para las mujeres extranjeras ni se aplica por el solo hecho de estar embarazada . Su alcance comprende a cualquier persona extranjera que utilice una visado de no inmigrante con el propósito de participar en el turismo de maternidad o facilitarlo.

Orden Ejecutiva 14419: qué establece Estados Unidos contra el turismo de maternidad

La Orden Ejecutiva 14419, firmada el 6 de agosto de este año, establece una nueva política migratoria destinada a impedir que ciudadanos extranjeros utilicen categorías de visas temporales para viajar a Estados Unidos con la intención de dar a luz y obtener beneficios migratorios para sus hijos.

El documento delega facultades al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional para actualizar:

Normas

Procedimientos

Directrices operativas necesarias para cumplir con este objetivo

De acuerdo con el texto oficial, las autoridades podrán impedir la concesión de visas o autorizaciones de viaje a quienes intenten ingresar al país para participar en estas prácticas. También tendrán facultades para:

Revocar documentos migratorios Denegar el ingreso Aplicar medidas contra quienes hayan participado en actividades de turismo de maternidad

La orden incluye, además, a las empresas, organizaciones y personas que intervengan en la organización de estos viajes.

¿Qué sanciones contempla la Orden Ejecutiva 14419?

Entre las principales acciones previstas se encuentran:

Denegación y revocación de visas: las autoridades podrán rechazar nuevas solicitudes o cancelar visas y autorizaciones de viaje cuando identifiquen casos comprendidos en la normativa.

Restricciones de ingreso: se podrá impedir la entrada a Estados Unidos de personas que intenten viajar con el propósito de participar en estas prácticas.

Medidas contra participantes anteriores: la orden contempla acciones migratorias contra extranjeros que hayan participado previamente en actividades de turismo de maternidad.

Prohibición permanente de entrada: entre las medidas autorizadas figura la posibilidad de establecer restricciones permanentes de ingreso para quienes hayan participado o intenten participar en estas actividades.

Sanciones a facilitadores: las medidas también pueden alcanzar a empresas, organizaciones y personas que organicen o faciliten estos viajes.

La normativa contempla excepciones que podrán ser autorizadas por los secretarios de Estado o de Seguridad Nacional cuando existan motivos humanitarios o cuando el ingreso de la persona responda al interés nacional de Estados Unidos.

¿Qué deben tener en cuenta las mujeres extranjeras que planean viajar a Estados Unidos?

Las personas que tengan previsto viajar durante el embarazo deben distinguir entre una visita legítima por turismo, negocios u otros motivos permitidos y un desplazamiento organizado específicamente para dar a luz y obtener beneficios migratorios.

Ante situaciones particulares, es recomendable consultar con un profesional especializado en inmigración estadounidense antes de presentar una solicitud o realizar un viaje.

Lo cierto es que la Orden Ejecutiva 14419 representa un cambio en los criterios de fiscalización del turismo de maternidad. Su implementación y las decisiones posteriores de las autoridades determinarán el alcance concreto de las restricciones para los viajeros extranjeros.