La controversia se produce después de que Ricardo Salinas Pliego dejara abierta la posibilidad de competir por la Presidencia de México en 2030.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego generó un debate en redes sociales luego de publicar un video hecho con inteligencia artificial, en el que cuestionó la situación financiera del sistema de pensiones en México y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para las finanzas públicas.

Recientemente, la publicación en Facebook provocó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos respaldaron sus advertencias sobre el gasto público y el endeudamiento, otros pusieron en duda las cifras presentadas y señalaron posibles intereses políticos detrás de su mensaje.

En su publicación también responsabilizó al gobierno de Morena por el manejo de los recursos públicos y cuestionó sus decisiones en materia económica. Wikimedia Commons

“Hay una bomba de tiempo en México y el gobierno no te la quiere explicar: las pensiones. Dame dos minutos y te platico qué está pasando con tu dinero y con tu retiro, antes de que sea demasiado tarde” , dijo el propietario de Grupo Salinas.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre el gasto en pensiones y la deuda pública?

En el video, que tiene una duración aproximada de dos minutos, Salinas Pliego utilizó el ejemplo de una persona que promete entregar dinero durante la jubilación, pero que nunca ahorró los recursos necesarios para cumplir con ese compromiso.

“Imagina que alguien te promete regalarte dinero todos los meses cuando seas grande, pero nunca guarda un solo peso en una alcancía. Entonces, cuando llegue el momento de cumplir, simplemente no hay dinero. Eso es lo que pasa con las pensiones en México” , explicó.

A partir de esta comparación, el empresario sostuvo que el envejecimiento de la población y las obligaciones acumuladas representan un desafío para el sistema de pensiones mexicano.

En su exposición identificó tres grandes compromisos financieros:

Las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondientes al régimen anterior a 1997, cuando comenzaron a operar las Afores.

Las pensiones del Bienestar, implementadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Los esquemas de jubilación de los trabajadores del Estado y empleados del sector público.

Según los cálculos que presentó en la grabación, estos compromisos representarían alrededor de 59 billones de pesos, una cantidad que, de acuerdo con su explicación, equivale a más de un año y medio de la producción económica nacional.

Salinas Pliego también afirmó que la falta de reservas suficientes obliga al gobierno a recurrir a la recaudación de impuestos y a la contratación de deuda para cubrir sus obligaciones. Al incorporar otros compromisos financieros, estimó que el pasivo total alcanzaría los 81.4 billones de pesos.

En cuanto a las perspectivas para 2027, aseguró que el pago de intereses de la deuda requeriría destinar aproximadamente 1.58 billones de pesos, mientras que las nuevas necesidades de financiamiento alcanzarían 1.48 billones.

El empresario también presentó una distribución del presupuesto público para respaldar su argumento . Según sus estimaciones, de cada 100 pesos disponibles, 38 se destinarían al pago de intereses y pensiones, mientras que 26 corresponderían a educación, salud y seguridad. En este último rubro, señaló que apenas se asignarían tres pesos, situación que relacionó con las deficiencias en:

Medicamentos Seguridad Resultados educativos

¿Qué reacciones provocó el video de Ricardo Salinas Pliego en redes sociales?

Las declaraciones del empresario generaron un intercambio de opiniones entre los usuarios de redes sociales. Una parte de la audiencia coincidió con sus preocupaciones sobre el endeudamiento y el futuro de las pensiones, mientras que otros cuestionaron tanto sus cifras como el propósito de la publicación.

La publicación generó opiniones divididas entre los usuarios de Facebook. Mientras algunos respaldaron las advertencias de Salinas Pliego sobre la situación financiera del retiro y consideraron importante difundir el tema, otros cuestionaron sus posibles intenciones políticas y expresaron preocupación por un eventual impacto en los apoyos sociales y los ingresos de los jubilados.