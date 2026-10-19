Para viajar a México será fundamental contar con un pasaporte en absoluta vigencia.

Los estadounidenses que deseen viajar a México tendrán que garantizar primero el cumplir con los requisitos documentales solicitados por las autoridades del país vecino para evitar cualquier tipo de inconveniente.

En ese marco, el sitio web oficial del Departamento de Estado destinado a brindar información de viaje para diferentes destinos especifica cuáles son las exigencias sobre el pasaporte, visado y también las declaraciones obligatorias que deben tenerse en cuenta.

Requisitos de pasaporte y visado para ingresar a México con documento americano

De acuerdo con lo informado por las autoridades, México exige que todos los estadounidenses tengan un pasaporte válido al momento de ingresar y que esta identificación disponga de una hoja en blanco por sello requerido.

Para volar a México, se debe presentar una libreta pasaporte en fecha, mientras que para viajar por tierra o por mar se puede utilizar la tarjeta pasaporte -también válida- sin inconvenientes.

En cuanto al visado, tan sólo debe tramitarse cuando el viaje que se está por hacer durará más de 180 días.

Para volar a México como estadounidense, se necesitará una libreta pasaporte vigente. KieferPix

Qué deben saber quiénes viajen a México con doble nacionalidad

Por ley, quienes tengan ciudadanía estadounidense deben salir de Estados Unidos e ingresar mostrando un pasaporte americano.

Por su parte, las autoridades mexicanas también explican que bajo las normativas de este país todas las personas con doble nacionalidad deben registrarse como nacionales de México al ingresar, por lo que “resulta muy conveniente” contar con un pasaporte mexicano.

Información esencial para quienes viajen a México

Todos los viajeros deben considerar que Estados Unidos exige la declaración de todos los bienes superiores a USD 10,000 al ingresar o salir del país, ya sea en efectivo o en instrumentos monetarios. Esto puede realizarse a través del Formulario FinCEN 105, que debe entregarse al agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En cuanto a la aduana mexicana, se deben declarar todos los bienes que superen los 300 dólares si se ingresa por tierra o 500 dólares cuando el ingreso es por aire.

Quienes quieran consultar más información sobre ingresar a México como estadounidense, podrán hacerlo clicando aquí.