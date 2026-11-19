El alcance de la iniciativa está relacionado principalmente con la producción y administración de los documentos electorales.

De cara a las elecciones 2027, el Gobierno planea cambios en la producción de las boletas y documentos utilizados en los comicios. Con ello, se busca reforzar los mecanismos de control sobre las votaciones.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, un programa para fortalecer Talleres Gráficos de México, entidad pública descentralizada que se encarga de la impresión de publicaciones editoriales, documentos oficiales y materiales de alta seguridad.

Los cambios no establecen la obligación de renovar las credenciales vigentes ni introducen nuevos requisitos para participar en las elecciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El proyecto contempla ampliar la capacidad operativa del organismo, mejorar la transparencia de sus contrataciones y establecer mayores controles sobre la fabricación de los materiales electorales que utiliza el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Qué cambios habrá en las boletas electorales de 2027?

Uno de los propósitos centrales del plan es incrementar la participación de Talleres Gráficos de México en la elaboración de boletas, actas y otros materiales necesarios para las elecciones federales y estatales.

No obstante, es importante diferenciar las medidas anunciadas por el Gobierno de las decisiones que el INE ya había adoptado para los próximos comicios.

El 5 de noviembre, el Consejo General del organismo electoral aprobó el diseño de la boleta para elegir diputaciones federales y determinó que Talleres Gráficos estaría a cargo de producir más de 100 millones de ejemplares en un plazo aproximado de 20 días.

El diseño contempla modificaciones vinculadas con la incorporación de los nuevos partidos políticos PAZ y SOMOS. También incluye ajustes orientados a optimizar el uso de papel y fortalecer las medidas de seguridad de la documentación.

Esto significa que las novedades que los votantes encuentren en las boletas de 2027 responden a decisiones tomadas previamente por las autoridades electorales y no directamente al decreto anunciado por el Ejecutivo federal.

¿Quién será responsable de organizar y supervisar las elecciones?

La participación de Talleres Gráficos de México en la producción de documentación electoral plantea debates sobre la relación entre el Gobierno federal y el INE, particularmente en lo referido a la independencia de este último.

Frente a estas inquietudes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que el fortalecimiento del organismo no representa una intervención del Ejecutivo en las competencias del instituto electoral. También explicó que Talleres Gráficos brinda servicios a las instituciones que los contratan y que la reorganización no busca reemplazar las funciones de las autoridades electorales.

En este sentido, el artículo 56 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece las facultades del INE en materia de:

Formatos

Criterios

Lineamientos vinculados con la impresión de documentos y la producción de materiales electorales

La instalación de casillas, la administración del padrón electoral, la supervisión de las votaciones y el cómputo de los resultados continúan bajo la responsabilidad de las autoridades electorales correspondientes.

¿Qué medidas implementará el Gobierno antes de las elecciones?

El programa presentado por la Secretaría de Gobernación se dividirá en dos etapas, con distintos objetivos y plazos de ejecución.

La primera fase se desarrollará entre noviembre de este año y junio de 2027, período que coincide con la preparación y celebración de las elecciones federales. Entre las principales medidas figura la ampliación de la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos, que pasará de cuatro a siete integrantes.

La nueva composición incorporará tres miembros independientes vinculados con:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Instituto Politécnico Nacional (IPN) Tecnológico de Monterrey

Con esta modificación, el Gobierno busca:

Fortalecer mecanismos de supervisión

Mejorar la transparencia de las contrataciones

Optimizar la administración del organismo encargado de producir la documentación electoral

La segunda etapa abarcará desde julio de 2027 hasta 2030 y prevé iniciativas de mayor alcance. Entre ellas se encuentra el impulso de una Ley de la Imprenta Nacional de México y la presentación de propuestas para modificar la legislación electoral.

Uno de los objetivos planteados es que las entidades públicas asuman de manera exclusiva la producción de determinados documentos electorales y de seguridad. Sin embargo, esta posibilidad todavía requiere cambios normativos, por lo que no constituye una obligación vigente.