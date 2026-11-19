En la actualidad, el Metrobús CDMX registra un promedio de 1.65 millones de usuarios diarios, lo que equivale a aproximadamente 35.6 millones de pasajeros por mes.

Desde el pasado lunes 16 de noviembre, viajar en el Metrobús entre las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AIBJCM) tendrá un costo de apenas 6 pesos por trayecto, tras la implementación de una nueva tarifa para este servicio.

La reducción fue confirmada como resultado de la colaboración entre Metrobús y Grupo Aeroportuario Marina, con el objetivo de brindar a los pasajeros una opción de traslado más económica, segura y accesible dentro del aeropuerto.

El sistema de Metrobús de la Ciudad de México comenzó a operar el 19 de junio de 2005. Shutterstock

De esta manera, el servicio alcanza su tarifa más baja de los últimos 15 años. Durante ese período, el precio del boleto había aumentado de 10 a 30 pesos, por lo que el nuevo costo representa un alivio para el bolsillo de quienes necesitan trasladarse entre ambas terminales.

¿Cuál es el horario de servicio del Metrobús?

En cuanto a los horarios del servicio de transporte que se ofrece entre la Terminal 1 y la Terminal 2, el Metrobús funciona los siete días de la semana, de 04:30 a 00 horas.

Respecto a la ubicación de las paradas, las autoridades informaron que los puntos de subida y bajada de pasajeros se mantendrán en los mismos lugares:

En la Terminal 1, los pasajeros deberán dirigirse al exterior de la puerta 7, mientras que en la Terminal 2 el acceso estará ubicado junto a la terminal de autobuses foráneos, a la salida de la puerta 4.

Con el objetivo de facilitar el traslado de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México y visitantes nacionales e internacionales, el boleto de 6 pesos podrá abonarse utilizando cualquiera de los medios de pago electrónicos habilitados por la red de Metrobús.

Métodos de pago

Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales

Dispositivos inteligentes, como celulares y relojes con tecnología NFC

¿La tarifa de 6 pesos aplica a todo el servicio del Metrobús?

Las autoridades informaron que el ajuste de tarifas se aplica únicamente al servicio de traslado interno entre las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AIBJCM).

Por su parte, el recorrido de la Línea 4 del Metrobús que conecta el aeropuerto con la estación Amajac, ubicada en el centro de la Ciudad de México, mantendrá su costo habitual de 30 pesos por viaje. Por lo tanto, quienes utilicen este servicio para trasladarse desde o hacia la red de transporte urbano deberán abonar la tarifa aeroportuaria correspondiente, sin acceder a la reducción anunciada.

Detalles sobre la reducción de tarifas

La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por Grupo Aeroportuario Marina, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad y Metrobús para mejorar la conexión entre las terminales aeroportuarias. Además, busca facilitar los desplazamientos de los pasajeros mediante alternativas de transporte que combinen seguridad, eficiencia y precios accesibles.