Estos extranjeros pueden utilizar este permiso para ingresar por tierra o mar a Estados Unidos sin pasaporte mexicano.

Los mexicanos que quieran ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios pueden solicitar una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), un documento que permite realizar visitas temporales al país, al igual que una visa de visitante.

Este permiso solo se emite a ciudadanos mexicanos que residan en México y cumplan con los requisitos migratorios establecidos por el Gobierno estadounidense. Una de sus particularidades es que puede utilizarse sin pasaporte para determinados ingresos por vía terrestre y marítima.

¿Qué es el Formulario DSP-150 y cómo funciona?

Según el sitio web oficial del Departamento de Estado, el Formulario DSP-150 es el documento que identifica a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), un permiso de viaje que autoriza a determinados ciudadanos mexicanos ingresar a Estados Unidos para realizar visitas temporales.

Tiene el formato de una tarjeta similar a una visa, tiene una vigencia de 10 años y cuenta con elementos de seguridad biométrica para verificar la identidad de su titular.

Se la conoce como “visa laser”, ya que combina las características de una visa de visitante B1/B2 y cuando se utiliza bajo las condiciones correspondientes, puede funcionar como documento de ingreso sin presentar un pasaporte.

¿Cuándo se puede usar sin pasaporte para ingresar a Estados Unidos?

Los ciudadanos mexicanos que tengan una Tarjeta de Cruce Fronterizo vigente pueden utilizarla como único documento para solicitar el ingreso a Estados Unidos, sin presentar un pasaporte, siempre que viajen directamente desde México y cumplan alguna de estas condiciones:

Por vía terrestre: al ingresar a través de un paso fronterizo de California, Texas, Nuevo México y Arizona.

Por vía marítima: cuando llegan en una embarcación de recreo o ferry.

Los límites de distancia según estado para las zonas fronterizas son:

California: hasta 25 millas (40 km).

Texas: hasta 25 millas (40 km).

Nuevo México: hasta 55 millas (89 km) o hasta la interestatal I-10.

Arizona: hasta 75 millas (121 km).

Según el sitio web oficial del Departamento de Estado, el Formulario DSP-150 es el documento que identifica a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), un permiso de viaje que autoriza a determinados ciudadanos mexicanos ingresar a Estados Unidos para realizar visitas temporales. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Quiénes pueden solicitar una Tarjeta de Cruce Fronterizo?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo está destinada exclusivamente a personas que cumplan dos condiciones: tener la ciudadanía mexicana y residir en México. Por lo tanto, no está disponible para ciudadanos de otros países, aunque vivan cerca de la frontera estadounidense.

Los solicitantes también deben cumplir los criterios de elegibilidad de las visas de visitante B1 o B2, que permiten viajar temporalmente por motivos comerciales o turísticos.

Entre las condiciones que deben demostrar se encuentran:

Tener la intención de realizar una visita temporal a Estados Unidos.

Contar con vínculos con México que justifiquen su regreso después del viaje.

Cumplir con los requisitos migratorios correspondientes según las categorías B1 o B2

De acuerdo con el Departamento de Estado, los titulares de la BCC pueden planificar estadías de hasta 6 meses.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Para solicitar el Formulario DSP-150, los interesados deben cumplir con las condiciones migratorias y presentar la documentación exigida por las autoridades estadounidenses.

Los principales son:

Ciudadanía mexicana.

Residencia en México.

Pasaporte mexicano vigente.

Elegibilidad para una visa B1/B2.

Vínculos con México.

La solicitud se tramita mediante los procedimientos establecidos por las secciones consulares de Estados Unidos en México.