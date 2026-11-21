¿Sabías que está prohibido vender en vagones, andenes y accesos? Estas medidas buscan agilizar el paso y prevenir percances

Las personas que utilizan el transporte público de la Ciudad de México deben cumplir una serie de reglas para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los pasajeros. Entre las conductas prohibidas están obstaculizar accesos y salidas, sacar partes del cuerpo por las ventanas, transportar bolsas grandes que dificulten el movimiento y ejercer el comercio ambulante.

El artículo 230 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece que está prohibido realizar estas actividades en el servicio público de transporte masivo. La disposición señala expresamente: “ Obstaculizar zonas de acceso, salidas, unidades, carros y/o vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras y en general, todos aquellos puntos de circulación peatonal y del propio medio de transporte” , indica el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal compartido por el Gobierno de la Ciudad de México.

Bultos o bolsas muy grandes estorban el paso y generan riesgos en horas pico. Viaja ligero y respeta los espacios compartidos. Fuente: METRO CDMX

Acciones prohíbidas en el transporte público de la CDMX que parecían actos normales

Las restricciones buscan evitar situaciones que pongan en riesgo a los usuarios, dificulten la circulación o afecten las instalaciones. El reglamento contempla las siguientes conductas:

Obstaculizar accesos y salidas : no se permite bloquear puertas, andenes, escaleras, pasillos ni zonas de circulación.

Sacar partes del cuerpo : está prohibido sacar las manos u otras partes del cuerpo por las ventanas de las unidades.

Llevar bolsas grandes : no se pueden transportar bolsas o maletas que estorben el movimiento o causen molestias a otros pasajeros.

Vender productos : se prohíbe el comercio ambulante en vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras y zonas de acceso y salida dentro de un polígono de 25 metros.

Abrir o bloquear puertas : los usuarios no pueden impedir el cierre de las puertas ni intentar abrirlas.

Transportar animales : únicamente se permiten animales de asistencia o servicio, como los perros guía.

Fumar : está prohibido prender cerillos o encendedores, así como fumar dentro de las estaciones.

Invadir zonas restringidas: no se permite ingresar a vías, túneles, carriles confinados ni cabinas de conducción.

Respetar los sentidos de circulación, las filas y las zonas restringidas hace que el transporte público sea más seguro para todos. Fuente: Metro CDMX

Otras reglas que deben cumplir los pasajeros en CDMX

El artículo 229 establece que los usuarios del Metro, del Sistema de Transportes Eléctricos y de los corredores de transporte deben circular por las zonas señalizadas y respetar los sentidos de acceso y salida.

Además, el artículo 227 permite negar el servicio a personas notoriamente bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o psicotrópicos, así como a quienes representen un riesgo para otros pasajeros. “Son causas justificadas para negar al usuario la prestación del servicio de transporte público de pasajeros”, detalla este pasaje del reglamento.

La Ley de Movilidad del Distrito Federal y su reglamento de tránsito también pone en alerta a los pasajeros para que no paguen con “billetes notoriamente deteriorados y Respetar las filas en las taquillas”.

Por último, las niñas y los niños menores de siete años solamente pueden utilizar la Red del Metro acompañados por una persona adulta responsable de su seguridad. Las infracciones se sancionarán conforme a los ordenamientos aplicables.