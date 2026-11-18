El propósito de las autoridades es atender distintas necesidades relacionadas con el abastecimiento y la conservación del sistema chinampero de Xochimilco.

El Gobierno de la Ciudad de México destinará 372 millones de pesos al Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, que contempla siete obras para mejorar el manejo del agua, prevenir inundaciones, renovar la infraestructura de drenaje y sanear los canales de la zona chinampera.

Durante una visita para supervisar los trabajos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el proyecto de mejora surgió a partir de los problemas provocados por las lluvias de 2025. Se busca atender problemas históricos relacionados con el agua en esta comunidad.

Las acciones del gobierno capitalino favorecen la infiltración al acuífero.

La mandataria detalló que los recursos se distribuirán entre diferentes intervenciones para recuperar la cuenca, reducir los riesgos de inundación y mejorar la calidad del agua que llega a las zonas agrícolas.

El plan de Ciudad de México para reducir las inundaciones

Las autoridades prevén la construcción y rehabilitación de 22 gaviones en los caños que conectan Milpa Alta con Xochimilco. Estas estructuras permiten:

Disminuir la velocidad del agua de lluvia Facilitar su filtración al subsuelo Reducir la cantidad de escurrimientos que llegan a las zonas bajas

Como resultado de los trabajos, también se retiraron 16,000 metros cúbicos de lodo y sedimentos. De acuerdo con el Gobierno capitalino, las obras permitieron aumentar la capacidad de infiltración en 237,000 litros de agua por cada hora de lluvia.

Otra de las intervenciones será la sustitución de la red de drenaje de San Gregorio Atlapulco, cuyos trabajos tendrán una duración aproximada de cinco meses. El proyecto incluye la construcción de una planta de bombeo en el embarcadero de Atenco, desde donde las aguas residuales serán dirigidas hacia una planta de tratamiento.

Brugada indicó que la intención es evitar que las descargas de aguas negras lleguen a la zona agrícola y, en cambio, puedan recibir tratamiento para aprovecharse en ciertas actividades y en la recuperación de los canales.

Destinan más de 213 millones de pesos al saneamiento del agua

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Esparza Hernández, explicó que del presupuesto total de 372 millones de pesos se distrubuirá de la siguiente manera:

158.8 millones se destinarán a obras relacionadas con inundaciones y drenaje

213 millones de pesos corresponden a proyectos de saneamiento

Entre los trabajos que ya concluyeron se destaca la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Pedro Atocpan, cuya capacidad de procesamiento aumentó de 20 a 60 litros por segundo. Para esta intervención se destinaron más de 31 millones de pesos.

También finalizó la construcción del colector San Pedro, una infraestructura de casi tres kilómetros que requirió una inversión superior a 71 millones de pesos. Su función será conducir las aguas residuales provenientes de Milpa Alta hacia la planta de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco.

El funcionario aclaró que esta infraestructura no llevará aguas negras hacia San Gregorio Atlapulco, sino que permitirá evitar que lleguen a la comunidad y dirigirlas a instalaciones donde puedan recibir tratamiento.

Rehabilitarán plantas de tratamiento en San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo

Como parte de las siguientes etapas del plan en CDMX, el Gobierno capitalino prevé iniciar la licitación para rehabilitar la planta de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco, con una inversión de 90 millones de pesos.

Además, la planta de San Lorenzo recibirá 87 millones de pesos para mejorar su funcionamiento. Según lo anunciado por las autoridades, ambas intervenciones comenzarán en septiembre próximo.