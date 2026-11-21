Las personas que tengan más de dos armas para seguridad y legítima defensa en un mismo domicilio deberán justificar ante las autoridades la necesidad de conservarlas.

La publicación del nuevo Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos introduce disposiciones para el registro, la posesión, el control y la portación de armas en México. Entre los cambios destacan los documentos que deben presentar los propietarios, los plazos para informar modificaciones en sus datos y las condiciones para conservar armamento en un domicilio.

El decreto fue expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes 20 de noviembre de 2026. El artículo 1 establece que sus disposiciones son de “orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional”, por lo que su ámbito de aplicación comprende a todo el país.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento cambió el uso y portación de armas y explosivos los cuales estaban regidos por un reglamento de más de 50 años: “El reglamento entrará en vigor el 21 de noviembre de 2026 y sustituirá al publicado en 1972. Además, contempla plazos de regularización para determinados cuerpos policiales y permisos en trámite”, destacó la Revista Legislatura.

El nuevo ordenamiento también precisa que la posesión de un arma registrada no equivale a tener autorización para llevarla consigo. El artículo 26 establece textualmente que la Hoja de Manifestación “no constituye reconocimiento de la propiedad, ni autoriza la portación de las armas u objetos señalados en dicha Hoja”. Esta última actividad deberá ajustarse a las licencias correspondientes.

El reglamento establece un plazo de 30 días naturales para informar a la Secretaría sobre un cambio de domicilio donde se resguarda un arma de fuego. Fuente: EFE Mario Guzmán

Reglas para cambio de domicilio y ante un robo o hurto sobre la posesión de armas y explosivos

El reglamento establece nuevas precisiones sobre las obligaciones de quienes poseen armas de fuego, así como los documentos y procedimientos que deben cumplir ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Entre las disposiciones destacan:

Registro obligatorio : las personas físicas y morales deberán manifestar ante el Registro Federal cualquier arma adquirida dentro de los 30 días siguientes a su compra.

Cambio de domicilio : los propietarios tendrán 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al cambio, para notificarlo a la Secretaría.

Documentación : para realizar la primera manifestación se solicitan identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, carta de trabajo, antecedentes no penales y certificados médico, psicológico y toxicológico.

Robo o extravío : deberá notificarse a la Secretaría dentro de los 10 días siguientes al hecho y presentarse la denuncia correspondiente.

Más de dos armas: quienes manifiesten más de dos armas para seguridad y legítima defensa en un mismo domicilio deberán justificar la necesidad.

El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece disposiciones para registrar, poseer y portar armas en todo el territorio mexicano. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué restricciones establece para la portación de armas?

El reglamento también establece límites para el traslado y uso de armamento. El artículo 8 señala que “La portación de armas de fuego y sus asimiladas se ajustará estrictamente a lo dispuesto en las licencias respectivas”. Por ello, contar con un arma registrada para protección del domicilio no significa que su titular pueda llevarla consigo fuera de este.

En el caso de las personas ejidatarias, comuneras y jornaleras del campo, el artículo 14 permite la portación para proteger sus parcelas, pero únicamente en el trayecto entre su domicilio y el lugar donde se encuentra el terreno. Además, el domicilio declarado deberá ubicarse en el mismo municipio de la parcela o ejido .

El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos también contempla mayores controles para clubes de tiro y cacería, que deberán remitir mensualmente a las autoridades la relación actualizada de sus integrantes y el armamento registrado. Asimismo, establece que las instalaciones podrán ser inspeccionadas por personal militar acreditado para verificar las medidas de seguridad, vigilancia y resguardo de las armas.